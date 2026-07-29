إزالة الضوضاء وإجراء المكالمات عبر المتصفح.. «واتساب» يطرح مزايا جديدة لمستخدميه

أعلن تطبيق "واتساب" طرح مجموعة جديدة من مزايا المكالمات الصوتية والمرئية لمستخدميه، أبرزها، إتاحة إجراء المكالمات الفردية والجماعية مباشرة عبر "واتساب ويب" دون الحاجة لتثبيت التطبيق على الهاتف أو الحاسوب.

وأوضح "واتساب" عبر مقعه الرسمي، أنه أصبح بإمكان مستخدمي "واتساب ويب" عبر هذه الميزة، إجراء واستقبال المكالمات الصوتية والمرئية مباشرة من خلال المتصفح، مؤكداً أن جميع المكالمات عبر الويب ستظل مشفرة بشكل تام بين الطرفين، ولن تخضع لأي حدود زمنية، كما ستكون متاحة مجاناً دون أي رسوم.

ومن ضمن الميزات أيضاً، "تحويل المكالمات"، التي تُمكّن المستخدم من نقل المكالمة بين الهاتف والحاسوب دون إنهائها، وخاصية “غرفة الانتظار” للتحكم في انضمام المشاركين بالمكالمات الجماعية، حيث يمكن للمستخدم تفعيل خيار "يتطلب الموافقة للانضمام" عند إنشاء رابط مكالمة، ليتم وضع الشخص داخل غرفة انتظار افتراضية، ولا يتمكن من المشاركة إلا بعد موافقة المسؤول بالمكالمة.

كما أعلن التطبيق عن طرح ميزة "QuickHD" التي تهدف لتحسين جودة الفيديو منذ بداية المكالمة، إذ يبدأ الاتصال بدقة HD من الثواني الأولى، بدلًا من الانتظار حتى تتحسن الجودة تدريجياً.

بالإضافة إلى خاصية "عزل الضوضاء" التي تعمل على إزالة الضجيج بالأماكن المزدحمة، وعزل الأصوات المحيطة.

وأكد "واتساب" أن طرح المزايا الجديدة قد بدأ تدريجياً لمستخدمي التطبيق حول العالم، وسيصبح متاحاً لعدد أكبر خلال الفترة المقبلة.