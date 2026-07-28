بأسعار تبدأ من 17.99 دولاراً شهرياً.. أبل تطرح هواتف آيفون للإيجار

أطلقت شركة أبل برنامج يتيح للمستخدمين "استئجار" أجهزة آيفون بأسعار تبدأ من 17.99 دولاراً شهرياً، مع إمكانية الترقية إلى جهاز أحدث أو امتلاك الجهاز عند انتهاء مدة عقد الإيجار، في محاولة لتعزيز مبيعات أجهزتها الذكية.

ويأتي البرنامج بعد أسابيع قليلة من قرار أبل برفع أسعار جميع منتجاتها تقريباً، ماعدا هواتف آيفون، إلا أنه يأتي كذلك قبيل مدة قصيرة من وصول هواتف آيفون 18 المنتظر إطلاقها في سبتمبر المقبل.

ويتيح البرنامج الجديد مدد زمنية متفاوتة لاستئجار أجهزة أبل، فعلى مستوى آيفون، يمكن للمستخدم تأجير هواتف بداية من iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، إضافة إلى عائلة هواتف iPhone 17، وiPhone Air والأحدث منها، خلال مدد 12 شهراً و24 شهراً، بدفعة شهرية تبدأ من 17.99 دولار شهرياً.

بينما أجهزة آيباد تتوفر بفترات إيجار، وفق البرنامج الجديد، تتراوح بين 24 شهراً و36 شهراً، بدفعة شهرية تبدأ من 11.99 دولار، ويتوفر هذا لإصدارات أجهزة iPad Air المزودة بمعالج M5 وiPad Pro 2025 والأحدث من ذلك.

وعلى مستوى حواسيب ماك، فإن برنامج الإيجار الجديد من أبل يشمل جميع حواسيب Macbook وMacbook Air وMacbook Pro المدعوم بمعالج M5 والأحدث من ذلك، إلى جانب أجهزة Mac Studio المزودة بمعالج M3 Ultra والأحدث من ذلك، بدفعة شهرية تبدأ من 24.99 دولار.

وأخيراً تأتي ساعات "أبل ووتش" الذكية Apple Watch ضمن البرنامج الجديد Apple Upgrade من أبل ليشمل إصدارات Apple Watch 11، وApple Watch Ultra 3 والأحدث من ذلك، بدفعة شهرية تبدأ من 11.99 دولار.

وفي المقابل، استثنت أبل من البرنامج هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Plus، وساعة Apple Watch SE، وحاسوبي MacBook Neo وMac mini، وجهاز iPad (A16)، وشاشة Studio Display، إلى جانب جميع الأجهزة المُجددة (Refurbished) والملحقات، بما في ذلك AirPods وAirTag وApple TV وHomePod، فضلاً عن Magic Keyboard وMagic Mouse وMagic Trackpad وApple Pencil وApple Pencil Pro.

وأكدت أبل أن البرنامج لا يتطلب دفع أي مبلغ كتأمين عند توقيع عقد الإيجار، لافتة إلى أن استبدال جهاز قديم قد يسهم في خفض قيمة الأقساط الشهرية.

وأضافت الشركة أن إنهاء عقد الإيجار يتم من خلال إغلاق العقد وإعادة الجهاز بعد المدة المتفق عليها بمقتضى العقد، إلا أن إنهاءه قبل انتهاء مدته الأساسية قد يترتب عليه فرض رسوم مالية كبيرة.

كما يتيح البرنامج للمستخدمين الترقية إلى جهاز جديد عبر توقيع عقد إيجار جديد وإعادة الجهاز الحالي، مع الإشارة إلى أن الأقساط الشهرية للعقد الجديد قد تكون أعلى من الأقساط السابقة.

وأوضحت أبل أنه في حال عدم ترقية الجهاز أو إنهاء عقد الإيجار أو شراء الجهاز عند انتهاء المدة الأساسية، يتحول العقد تلقائياً إلى عقد شهري لمدة تصل إلى ستة أشهر، وقد ترتفع قيمة الدفعات الشهرية خلال هذه الفترة.

وإذا لم يتخذ العميل أي إجراء عند انتهاء فترة التمديد، فسيتم تحصيل قيمة شراء الجهاز المنصوص عليها في عقد الإيجار، مشيرة إلى أن المستخدم لا يصبح مالكاً للجهاز تلقائياً عند انتهاء مدة العقد، وإنما بعد سداد رسوم الشراء النهائية المحددة في الاتفاقية.

كما أكدت الشركة أن برنامج الإيجار لا يشمل أي تغطية تأمينية، وقد يتحمل المستأجر رسوماً إضافية في حال فقدان الجهاز أو تعرّضه للسرقة أو عدم إعادته بالحالة التي تنص عليها شروط العقد.