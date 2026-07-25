ميتا تطلق مزايا جديدة لذكائها الاصطناعي لإنجاز المهام دون تدخل بشري

أعلنت شركة ميتا أنها تعمل على طرح مزايا جديدة لروبوت الدردشة المعتمد على الذكاء الاصطناعي الخاص بها لإنجاز مهام معينة دون تدخل بشري.

وقالت "ميتا" إن التحديثات الجديدة على نموذج الذكاء الاصطناعي التابع لها ستساعد في تقديم إفادات يومية من خلال تلخيص أحداث الأيام، ويمكن ضبطها من أجل المهام المتكررة مثل خطط الوجبات الأسبوعية أو تحديثات المحتويات الرائجة، بحسب رويترز.

وصممت الشركة نسخة محدثة مدعومة بنموذج "ميوز سبارك 1.1" الجديد، لفهم ظروف المستخدم وتنفيذ المهام دون الحاجة إلى توجيهات مستمرة.

وقالت الشركة مالكة منصة فيسبوك إن المستخدمين يحتفظون بالسيطرة على كيفية تفاعلهم مع الذكاء الاصطناعي، وتظل الدردشات في وضع التصفح المتخفي متاحة لإجراء محادثات سرية.