عودة خدمات "شات جي بي تي" بعد انقطاع واسع

أفاد موقع "داون ديدكتر"، المعني بتتبع انقطاع وأعطال الخدمة عبر الإنترنت، بعودة خدمات روبوت الدردشة الشهير شات جي بي تي بعدما تعرَّض لعطل واسع النطاق.

وفي وقت سابق، اليوم السبت، ذكرت شركة أوبن إيه آي، أن نموذجها للذكاء الاصطناعي شات جي بي تي تعرّض لعطل واسع النطاق، ما تسبب في مشكلات اتصال للمستخدمين حول العالم.

وقالت الشركة إن عدداً كبيراً من المستخدمين واجهوا صعوبات في الوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وكان مستخدمون أبلغوا عن توقف شات جي بي تي في الولايات المتحدة وأوروبا والهند واليابان وأستراليا، إلى جانب مناطق أخرى حول العالم.

وأقرَّت أوبن إيه آي بوجود مشكلة تؤثر على خدمة شات جي بي تي عبر صفحة حالة النظام الخاصة بها، وقالت: "نحن نحقق في المشكلة التي تؤثر على الخدمات المدرجة".