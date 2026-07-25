أوبن إيه آي تطلق "تشات جي بي تي هيلث" لربط السجلات الطبية بالمساعد الذكي

أعلنت شركة أوبن إيه آي عن بدء طرح ميزة جديدة تحمل اسم "تشات جي بي تي هيلث" للمستخدمين في الولايات المتحدة ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، وذلك ضمن جميع فئات الاشتراك، سواء المجانية أو المدفوعة.

وتهدف الخدمة إلى تمكين المستخدمين من ربط سجلاتهم الطبية وبياناتهم الصحية مع المساعد الذكي، بما يسمح لهم بالحصول على إجابات واستفسارات مبنية على معلوماتهم الصحية الشخصية، مع التأكيد على أن هذه الميزة تُعد أداة مساندة ولا يمكن اعتبارها بديلاً عن التشخيص أو الاستشارة الطبية المتخصصة.

وتستند الميزة إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها الشركة، بما في ذلك نموذج GPT-5.6 Sol المصمم للتعامل مع الاستخدامات الصحية. كما تتيح للمستخدمين استيراد بياناتهم من مزودي خدمات الرعاية الصحية، بما يشمل ملاحظات الأطباء، ونتائج الفحوصات المخبرية، وقوائم الأدوية والعلاجات.

وأوضحت الشركة أن المستخدمين سيتمكنون من طرح أسئلة مباشرة حول بياناتهم الطبية داخل نافذة المحادثة، على أن يتم الحصول على موافقتهم بشكل صريح قبل استخدام تلك البيانات لتخصيص الردود.

وأضافت أن جميع المعلومات الصحية والمحادثات المرتبطة بها ستخضع لإجراءات أمنية إضافية، تشمل التشفير ووسائل حماية متقدمة للحفاظ على خصوصية المستخدمين.

ويأتي إطلاق "تشات جي بي تي هيلث" في وقت يشهد فيه استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي اهتماماً متزايداً، بالتزامن مع استمرار الجدل حول سلامة هذه التقنيات، خاصة بعد رفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة تتهم "تشات جي بي تي" بتقديم توصيات طبية وُصفت بأنها قد تشكل خطراً على المستخدمين.