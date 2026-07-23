أوروبا تغرم غوغل أكثر من مليار دولار بسبب انتهاك القواعد الرقمية

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قيمتها 890 مليون يورو (1.015 مليار دولار) على شركة غوغل بسبب انتهاكها القواعد الرقمية الأوروبية.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إنه تم فرض هذه الغرامة بسبب منح غوغل الأفضلية لخدمتها الخاصة على محرك بحث غوغل، فضلاً عن تقييد خيارات المستهلكين على متجر "غوغل بلاي".

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، هينا فيركونين، "وجدنا أن غوغل تلحق الضرر بالشركات التي تقدم خدمات مماثلة، مثل خدمات التسوق أو الرياضة، من خلال عدم منحها نفس مستوى الظهور على محرك بحث غوغل".

وأضافت فيركونين "وجدنا أيضاً أن غوغل قيدت مطوري التطبيقات من تقديم عروض أرخص للعملاء عبر متجر تطبيقات غوغل بلاي".

وأكدت المفوضية أن شركة التكنولوجيا الأميركية ملزمة بإجراء تغييرات للامتثال للتشريعات الأوروبية، وإلا فإنها ستواجه غرامات إضافية.