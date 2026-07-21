غوغل تتيح الإيموجي ثلاثية الأبعاد مجاناً للمطورين وصناع المحتوى

أعلنت شركة غوغل عن إتاحة مكتبة نوتو إيموجي ثلاثي الأبعاد كمشروع مفتوح المصدر، لتمنح المطورين والمصممين وصناع المحتوى إمكانية استخدام آلاف الرموز التعبيرية ثلاثية الأبعاد مجاناً، في خطوة لا تستهدف تحسين تجربة المستخدم فحسب، بل قد تؤثر أيضاً في مستقبل تصميم التطبيقات والألعاب وتقنيات الواقع الممتد.

وكشفت غوغل أن مشروع نوتو إيموجي ثلاثي الأبعاد يمثل إعادة تصميم كاملة لجميع رموزها التعبيرية، حيث جرى تحويل 3977 رمزاً إلى نماذج ثلاثية الأبعاد حقيقية، بدلاً من الاكتفاء برسومات ثنائية الأبعاد كما كان الحال في السابق، وأوضحت الشركة أن هذه النماذج أصبحت متاحة بصيغة أو بي جيه، وهي من أكثر الصيغ استخداما في تطبيقات التصميم ثلاثي الأبعاد ومحركات الألعاب.

وبحسب غوغل، فإن التحول إلى التصميم ثلاثي الأبعاد لم يكن مجرد إضافة مؤثرات بصرية، بل استدعى إعادة التفكير في كل رمز من الصفر، بما في ذلك تفاصيل لم تكن موجودة سابقا، مثل شكل الجزء الخلفي للوجه المبتسم، وكيفية تعامل الضوء والظلال مع مختلف العناصر، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الطابع المرح الذي يميز رموز أندرويد.

وأكدت غوغل أن جميع ملفات المشروع أصبحت متاحة للمجتمع ضمن مشروع نوتو مفتوح المصدر، بحيث يستطيع أي شخص تحميلها وتعديلها وإعادة استخدامها في تطبيقات مستقلة، أو ألعاب، أو مشاريع الواقع الافتراضي والواقع المعزز، أو حتى إنتاج محتوى ترفيهي مثل الميمات، وترى الشركة أن اللغة الرقمية تتطور باستمرار، وأن أفضل طريقة لتطويرها هي السماح للمجتمع بالمشاركة في ابتكار استخدامات جديدة لها.

وتنسجم هذه الخطوة مع فلسفة غوغل في دعم البرمجيات مفتوحة المصدر، والتي تتبناها منذ سنوات في مشاريع عديدة مثل أندرويد وكروميوم ولغات البرمجة والأدوات الموجهة للمطورين.