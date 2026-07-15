أنثروبيك تتحرك نحو طرح عام ضخم في الأسواق الأميركية

بدأت شركة أنثروبيك، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وصاحبة نماذج "كلود"، تنظيم اجتماعات مع المستثمرين استعداداً لطرح عام أولي محتمل في وقت لاحق من هذا العام، وفق ما نقلت شبكة "سي أن بي سي" عن مصدر مطلع على الخطط.

وأفادت تقارير أن أنثروبيك قد تدخل الأسواق العامة في أكتوبر المقبل، رغم أن التوقيت قابل للتغيير، ما قد يمنحها أفضلية على منافستها أوبن إيه آي، التي تقدمت أيضاً بملف سري في يونيو دون تفاصيل إضافية.

وأوضح المصدر أن البنوك الثلاثة الأكبر في وول ستريت من حيث الإيرادات، وهي غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وجيه.بي مورغان تشيس، تشارك في قيادة الطرح.

ويأتي ذلك بعد الطرح الضخم لشركة سبيس إكس في يونيو، والذي عزز شهية المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي.