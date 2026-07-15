أول جهاز استهلاكي من «أوبن إيه آي».. مكبّر صوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي

ذكرت "بلومبرج" نقلاً عن مصادر مطّلعة، أنه من المقرر أن تنتج شركة "أوبن إيه آي" مكبّر صوت بدون شاشة يعمل بالذكاء الاصطناعي، كأول منتج ⁠من منتجاتها في مجال الأجهزة الاستهلاكية.

ويهدف هذا المنتج، الذي لا يزال قيد التطوير، إلى أن يكون رفيقاً ذكياً مشابهاً للبشر، إذ سيساعد في التحكم بالأجهزة المنزلية الذكية، وتشغيل الوسائط، والإجابة على الأسئلة، والرد على الرسائل، والاستفادة من مجموعة الإمكانيات التي يوفرها برنامج "شات جي بي تي" من "أوبن إيه آي"، حسب بلومبرج.

كما تتوقع الشركة أن يعرف الجهاز احتياجات المستخدم قبل إخباره بها، ويعرض المعلومات بشكل استباقي، ويكون بمثابة خبير في شؤونه، فبالرغم من أن مكبر الصوت مصمم للبقاء في المنزل، إلا أنه سيكون سهل النقل داخله.

وتأتي هذه الأنباء بعد أيام قليلة من قيام شركة "أبل" برفع دعوى قضائية ضد ‌"أوبن ⁠إيه آي" واثنين من موظفيها السابقين، متهمةً إياهم باختلاس أسرارها التجارية ⁠لصالح مسعى "أوبن إيه.آي" دخول سوق الأجهزة ⁠الاستهلاكية، في تصعيد دراماتيكي للتوتر ⁠الذي كان يتصاعد بالفعل بين الشركتين.