"شات جي بي تي" يعود إلى واتساب بعد 6 أشهر من الغياب

أعادت "ميتا" تفعيل روبوت الدردشة "شات جي بي تي" التابع لشركة "أوبن إيه آي" داخل تطبيق "واتساب"، بعد غياب دام نحو ستة أشهر.

وأعلن الحساب الرسمي لـ"شات جي بي تي" على منصة "إكس"، الاثنين، عودة الخدمة، موضحاً أن الإتاحة تشمل حالياً دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وذلك في إطار مساعي الشركة إلى توفير خدمات الذكاء الاصطناعي عبر التطبيقات التي يعتمد عليها الناس في حياتهم اليومية.

وكانت "ميتا" قد أجرت، في 15 يناير 2026، تعديلاً على شروط استخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بحسابات الأعمال على "واتساب"، منعت بموجبه عمل أي روبوتات محادثة تابعة لجهات خارجية داخل التطبيق، وهو ما أدى إلى توقف "شات جي بي تي" بالكامل عن العمل عبره.

كيف يمكن استخدام "شات جي بي تي" على واتساب؟

ولاستخدام "شات جي بي تي" عبر "واتساب"، يمكن للمستخدمين ببساطة التواصل مع الرقم الموثق "1-800-CHATGPT"، الذي يتيح لهم العديد من الخطوات.