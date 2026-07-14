واتساب يعلن أكبر تغيير في النسخ الاحتياطي

يختبر تطبيق واتساب خدمة جديدة خاصة به للنسخ الاحتياطي السحابي، تعتمد على تشفير النسخ الاحتياطية بشكل افتراضي. وستوفر هذه الميزة للمستخدمين بديلاً عن خدمة آي كلاود لمستخدمي آيفون، كما ستجعل تشفير "الطرف إلى الطرف إلزاميا للنسخ الاحتياطية المخزنة على خوادم واتساب.

وكان واتساب قد بدأ بالفعل تطوير خدمة النسخ الاحتياطي السحابي الخاصة به لمستخدمي نظام أندرويد، وهي الخدمة التي أعلن عنها لأول مرة في أبريل الماضي. وستوفر هذه الميزة بديلاً عن خدمة غوغل درايف، إذ سيتمكن المستخدمون من حفظ نسخهم الاحتياطية مباشرة على خوادم واتساب.

وسيمنح واتساب المستخدمين مساحة تخزين مجانية تصل إلى 2 غيغابايت عند استخدام خدمته الجديدة، مع حماية جميع النسخ الاحتياطية بتشفير "الطرف إلى الطرف" بشكل افتراضي. وتمثل هذه الخطوة أول مرة يحصل فيها مستخدمو أندرويد على خيار للنسخ الاحتياطي لا يعتمد على خدمات غوغل.

وفي الوقت نفسه، يعمل واتساب على تطوير الخدمة ذاتها لمستخدمي آيفون.