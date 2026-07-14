تسريبات تكشف توجهات أبل في آيفون 20

أكملت المنشآت التابعة لسلسلة توريد شركة أبل عمليات التحديث والتجهيز استعدادا لإنتاج هاتف آيفون 20، وفق وسائل إعلام مختصة بتسريبات التكنولوجيا.

وأشارت إلى أن هاتف الذكرى السنوية العشرين سيأتي بتصميم زجاجي بالكامل، في خطوة قد تمثل أكبر تغيير في هوية هواتف آيفون منذ إطلاقها.

وذكرت أن "النهج المفضل" لتصميم آيفون 20 يتمثل في العودة إلى استخدام الزجاج بشكل شبه كامل، مع توقعات بأن تضاهي جودة التصنيع تلك التي اشتهر بها الجيل الأول من هاتف آيفون أير".

وبينت أن منشأة التصنيع المعنية "خضعت بالفعل لعمليات تحديث شاملة"، وأصبحت في انتظار بدء الإنتاج الآلي، دون أن يكشف عن اسم المورد المسؤول.