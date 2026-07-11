بعد أقل من عام.. "أوبن إيه أي" تنهي دعم متصفح الذكاء الاصطناعي "أطلس"

أعلنت شركة أوبن إيه أي إنهاء دعم متصفح الذكاء الاصطناعي "أطلس" وذلك بعد أقل من عام على إطلاقه، لتسدل الستار على أحد أكثر مشاريعها طموحاً في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين.

ويأتي القرار ضمن توجه الشركة لإعادة تركيز جهودها على منتجاتها الأساسية وتعزيز أدوات الإنتاجية داخل منظومة "شات جي بي تي".

وأوضحت الشركة، ضمن سلسلة الإعلانات التي كشفت عنها الخميس، أنها ستبدأ الإيقاف التدريجي لمتصفح "أطلس"، على أن يتوقف دعمه بشكل نهائي في 9 أغسطس المقبل.

وكانت الشركة أطلقت المتصفح في أكتوبر الماضي، باعتباره أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتنفيذ المهام والمساعدة في التصفح، إلا أن عمر المشروع لم يدم سوى أشهر قليلة قبل اتخاذ قرار إنهائه.