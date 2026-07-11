بعد أيام من إطلاقها.. انتقادات تدفع ميتا لإيقاف «Muse Image»

أعلنت شركة ميتا وقف أداة Muse Image لتوليد الصور، بعد أيام قليلة فقط من طرحها للمستخدمين، وذلك عقب موجة انتقادات أثارتها آلية عمل الأداة، فيما يتعلق باستخدام الصور العامة على «إنستغرام» والمخاوف المرتبطة بحماية خصوصية المستخدمين.

وقالت الشركة، في بيان، إن الهدف من إطلاق الأداة كان توفير وسيلة إبداعية تساعد المستخدمين على الاستفادة من المحتوى المفتوح الذي يشاركونه، مع منحهم إمكانية التحكم في طريقة استخدامه.

وأضافت أنها تلقت ملاحظات من المستخدمين أظهرت أن الأداة لم تحقق الغرض المرجو منها، ولذلك قررت إيقافها وإزالتها من الخدمة.