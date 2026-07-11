آبل تتهم "أوبن إيه آي" بسرقة أسرارها عبر اثنين من موظفيها

رفعت شركة آبل دعوى قضائية يوم الجمعة تتهم فيها شركة "أوبن إيه آي" بسرقة أسرار تجارية وذلك في إطار سعيها لبناء أجهزتها الخاصة لتشغيل "تشات جى بى تى"، وهو ما يمثل تصدعا كبيرا في الشراكة بين الشركة المنتجة لـ"آي فون" وشركة الذكاء الاصطناعي.

وقالت شركة آبل في الدعوى القضائية التي رفعتها أمام محكمة اتحادية في ولاية كاليفورنيا، إن سرقة أسرارها التجارية كانت جزءاً من "نمط منسق من سوء السلوك على مستوى مؤسسي" من جانب شركة "أوبن إيه آي".

وجاء في الدعوى: "تتعلق هذه القضية بقيام موظفين سابقين في آبل بسرقة أسرار آبل التجارية لصالح أوبن إيه آي. وترفع آبل هذه الدعوى لوضع حد لذلك."

كما تم تحديد اثنين من الموظفين السابقين في آبل، يعملان حالياً لدى "أوبن إيه آي"، كمدعى عليهما في القضية. أحدهما هو تان تان، الذي ساعد في تصميم آيفون وآبل ووتش وآيبود، ويشغل الآن منصب كبير مسؤولي الأجهزة في "أوبن إيه آي".

أما الآخر فهو تشانج ليو، وهو مهندس كهرباء سابق تقول آبل إنها ائتمنته على بعض من جهودها الأكثر حساسية في تطوير المنتجات، قبل أن يغادر ليو الشركة وينضم إلى "أوبن إيه آي" في وقت سابق من هذا العام.