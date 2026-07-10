"غوغل" تطلق ميزة الفيديوهات السينمائية بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة غوغل إدراج ميزة "إعادة مزج الفيديو" داخل تطبيق "صور غوغل"، لتمنح المستخدمين القدرة على تحويل مقاطع الفيديو العادية وتعديلها بالكامل خلال ثوانٍ معدودة وببضع نقرات، دون الحاجة إلى أي خبرة في برامج المونتاج المعقدة.

ويُعدّ هذا الإطلاق أحدث مساعي غوغل لدمج المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية في تطبيقاتها الموجهة للمستخدمين.

ومن خلال دمج تحرير الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي في صور غوغل، تُسهّل الشركة العملاقة على المستخدمين تحرير المقاطع ببضع نقرات بدلاً من الاعتماد على برامج مخصصة، مما يمنحهم سببًا إضافيًا للبقاء ضمن منظومة غوغل.

ويمكن الوصول إلى أداة "إعادة مزج الفيديو" من خلال علامة التبويب "إنشاء" في صور غوغل، مما يتيح لك القيام بأمور مثل تطبيق إضاءة سينمائية لتفتيح مقطع فيديو داكن، أو استبدال خلفية عادية بخلفية أخرى، أو إضافة أنماط فنية إلى الفيديوهات، مثل تأثيرات الألوان المائية، ورسومات دفتر الرسم، واللوحات الزيتية.