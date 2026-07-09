يتفاعل مثل البشر.. أوبن إيه أي تطلق نموذجها الصوتي الجديد

أطلقت شركة أوين إيه أي، اليوم الخميس، نموذج "جي بي تي لايف"، الجيل الجديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الصوتية، ويتيح تفاعلاً بالكلام يحاكي البشر، وسيتوفر عبر منصة شات جي بي تي فويس.

وقالت الشركة إن النموذج الجديد يمتلك القدرة على الاستماع والتحدث في الوقت نفسه، حيث يُظهر متابعته للحديث مع المستخدم، من خلال عبارات قصيرة، وسكتات سريعة مثل "فهمتك"، وأن يشارك في حوار سريع ومتواصل، أو أن يظل صامتاً عندما يحتاج المستخدم إلى لحظة للتفكير، وهو ما يجعل التجربة أكثر سلاسة وطبيعية.

وأضافت الشركة أن النموذج الجديد يعد الأكثر تطوراً حتى الآن، خاصة من حيث تجربة المستخدم.

وسيعتمد النظام على جي بي تي 5.5 في الخلفية، على أن يجري تحديثه تلقائياً كلما أطلقت الشركة نماذج أكثر تقدماً.