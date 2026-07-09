ميتا تدخل معركة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة ميتا «Muse Image»، وهو نموذج ذكاء اصطناعي جديد لإنشاء الصور، وذلك في إطار سعيها لجذب المبدعين والمعلنين إلى خدماتها.

وتُعدّ هذه التقنية، التي كانت تُعرف سابقاً باسم "مانجو"، ثاني إصدار رئيسي من مختبرات ميتا للذكاء الفائق بقيادة ألكسندر وانغ، الذي أشرف على إطلاق نموذج "ميوز سبارك" اللغوي الضخم في أبريل الماضي، والذي خلف عائلة نماذج "لاما" السابقة للشركة.

وسيكون "ميوز إيمج" متاحاً للمستخدمين مجاناً عبر تطبيق وموقع ميتا للذكاء الاصطناعي، ورسائل واتساب المباشرة، وقصص إنستغرام.

أما المستخدمون المتقدمون والمبدعون، فيجب عليهم الاشتراك في إحدى باقات ميتا الشهرية الجديدة التي أُطلقت في مايو لإنشاء عدد كبير من الصور المُولّدة بالذكاء الاصطناعي والوصول إلى بعض الميزات.

وأوضحت الشركة أنه في حال استنفاد المستخدمين للحد المجاني، يمكنهم شراء اشتراك "ميتا ون" أو الانتظار حتى يتم تجديد الحد.

كما سيُشغّل "ميوز إيمج" أدوات خاصة بالمعلنين لإنشاء الصور، وذلك ضمن خدمة "أدفانتج بلس" المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ميتا، والتي تُمكّن العلامات التجارية من تطوير إعلانات إبداعية لحملاتها التسويقية بسهولة أكبر وأتمتة بعض المهام. أعلنت شركة ميتا أنها تعمل مع الشركات والمعلنين في إطار إطلاق خدمة Muse Image.