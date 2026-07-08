"آبل" تعقد صفقة بأكثر من 30 مليار دولار مع "برودكوم" لتعزيز إنتاج الرقائق في أميركا

تعتزم شركة "آبل" استثمار أكثر من 30 مليار دولار في صفقة مع شركة "برودكوم" لشراء وتطوير رقائق الكترونية متطورة داخل أميركا بهدف تعزيز الإنتاج المحلي للرقائق وتقليل الاعتماد على الخارج لتشغيل أجهزة الشركة.

وتستهدف الشراكة إنتاج 15 مليار رقاقة إلكترونية حيث تعمل "برودكوم" حالياً على توسيع قدرات منشأتها في مدينة فورت كولينز بولاية كولورادو الأميركية لإنتاج هذه الرقائق.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ"آبل" توم كوك أهمية الشراكة مع "برودكوم" وقال إن المكونات المتطورة التي تصنع في فورت كولينز تعد عنصراً أساسياً لتقديم الأداء الفائق وإمكانيات الاتصال التي يتوقعها عملاؤنا.

يذكر أن شركة "برودكوم" الأميركية تعمل في مجالات التصميم والتطوير والتصنيع والتوريد العالمي لمجموعة واسعة من منتجات الرقائق الإلكترونية وبرمجيات البنية التحتية.

وكانت "آبل" أعلنت أوائل العام الماضي عن استثمارات ضخمة بقيمة 600 مليار دولار على أمد أربع سنوات تشمل تصنيع خوادم مخصصة للذكاء الاصطناعي في منشأة تابعة لها بمدينة هيوستن.