مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية ينظم حفل إطلاق النسخة المطورة من "أساسنز كريد: بلاك فلاغ ريسينكد"

نظَّم مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع لمجلس دبي للإعلام بالتعاون مع شركة "يوبي سوفت" العالمية المتخصصة في نشر وتطوير ألعاب الفيديو، حفل إطلاق حصريا للنسخة المطورة والتي ينتظرها الجمهور من لعبة "أساسنز كريد: بلاك فلاغ ريسينكد".

ضمّ الحفل نخبة من الإعلاميين وصُنّاع المحتوى، وعشاق الألعاب الإلكترونية، والمبدعين، والجمهور في تجربة مجتمعية تفاعلية وغامرة وذلك في مقر المجلس بدبي.

وفي هذه المناسبة، قال مدير إدارة الألعاب الإلكترونية في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية فيصل كاظم: "إن استضافة حفل إطلاق لعبة "أساسنز كريد: بلاك فلاغ ريسينكد" بالتعاون مع شركة عالمية من مستوى "يوبي سوفت" تجسد التزامنا الراسخ بدعم نمو قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي، وتخلق منصات حيوية تجمع المبدعين وقادة الصناعة الإبداعية والمجتمعات المهتمة بهذا المجال الجديد".

وأضاف كاظم: "أن الشراكات الاستراتيجية التي نبرمها مع رواد قطاع الألعاب الإلكترونية عالمياً هي ترجمة لأهدافنا بشكل مباشر في تسريع تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للألعاب الإلكترونية".

يأتي تنظيم هذا الحدث الحصري في مقر مجلس دبي للإعلام، وقبل الطرح العالمي الرسمي للعبة، ليؤكد جهود مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية في دعم النمو المستدام لمنظومة الألعاب الإلكترونية في الإمارة، وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لـمجلس دبي للإعلام الذي يعمل المكتب تحت مظلته.

ويشكل هذا الحدث أول الفعاليات الجماهيرية التي يستضيفها مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، ما يعكس التزامه الراسخ بالتواصل المباشر مع القطاعات الإعلامية والإبداعية.

وشهدت الفعالية إقامة منطقة تفاعلية مخصصة لتجربة اللعبة، وعروض الأداء التنكري "كوزبلاي" لتجسيد شخصيات لعبة "أساسنز كريد"، وتبادل المعلومات العامة حول سلسلة إصدارات اللعبة، إلى جانب مجموعة من الأنشطة التفاعلية المصممة للاحتفاء بثقافة الألعاب الإلكترونية، والابتكار، وإقامة الروابط المجتمعية بين الهواة والمحترفين.

من جانبه، قال المدير الإقليمي لشركة يوبي سوفت غاريث إيفانز: "متحمسون جداً لبدء هذا التعاون مع مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية والاحتفاء بفعالية الإطلاق الحصري والخاص في مدينة دبي، قبل الإطلاق العالمي للعبة، التي باتت اليوم وجهة رئيسية جاذبة ومحفزة لصناعة الألعاب الإلكترونية في المنطقة.. لقد تجاوزت لعبة 'أساسنز كريد 4: بلاك فلاغ' حاجز 34 مليون لاعب منذ إطلاقها في عام 2013، وتتميز هذه النسخة المُعاد إنتاجها والمُطوّرة كلياً لتلبي بأمانة طموحات جمهورها، بمؤثرات بصرية مذهلة، وأسلوب لعب مُحسّن، ومحتوى جديد.. إن مغامرة القرصان الفردية الأيقونية تعود من جديد ".

يُذكر أن النسخة الأصلية من لعبة "أساسنز كريد الجزء الرابع: بلاك فلاغ" تولى تطوير نسختها الجديدة المطورة استوديو "يوبي سوفت- سنغافورة" بمشاركة أعضاء من فريق التطوير الأساسي، مستخدمين أحدث تقنيات محرك "أنفيل " (Anvil Engine) من "يوبي سوفت" لإعادة تقديم قصة "إدوارد كينواي" ومغامراته في منطقة البحر الكاريبي عبر مؤثرات بصرية فائقة، وأسلوب لعب موسّع وميزات مطورة خصيصاً لتتناسب مع أحدث منصات الألعاب الإلكترونية.

وقبل طرحها العالمي، نجحت اللعبة في استقطاب أكثر من مليون طلب إضافة إلى قوائم التفضيلات عبر مختلف المنصات، وكذلك، ستتوفر اللعبة رسمياً على أجهزة "بلاي ستيشن 5"، و"إكس بوكس"، والكمبيوتر الشخصي.