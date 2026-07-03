ميتا تقتحم عالم الألعاب بتطبيق "بوكيت"

تعمل ميتا على توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي عبر دخولها إلى عالم الألعاب التفاعلية، من خلال تطوير تطبيق جديد يحمل اسم بوكيت، يتيح للمستخدمين إنشاء وتصميم ألعاب وتجارب تفاعلية مصغرة بالاعتماد على أوامر نصية.

ويأتي تطوير بوكيت بعد استحواذ ميتا في وقت سابق من العام الجاري على فريق العمل المطور لمنصة غيزمو، المتخصصة في إنشاء الألعاب باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وبحسب تقرير موقع تيك كرانش المتخصص في أخبار التكنولوجيا، يقدم بوكيت نفسه باعتباره منصة تتيح إنشاء ومشاركة ما يُعرف باسم Gizmos، وهي تجارب وألعاب تفاعلية صغيرة يمكن إنتاجها بمجرد كتابة أوامر نصية يفسرها الذكاء الاصطناعي، كما يضم التطبيق موجزا يسمح للمستخدمين باستعراض التجارب التي ينشئها الآخرون والتفاعل معها.