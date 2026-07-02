ميزة تجريبية من غوغل للسيارات.. "جيميني" يرى الطريق ويتحدث مع السائق

تواصل شركة غوغل توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي داخل السيارات، بعدما كشفت عن ميزة تجريبية جديدة تمنح مساعدها الذكي جيميني القدرة على "رؤية" البيئة المحيطة بالسيارة عبر الكاميرا الأمامية.

واستعرضت الشركة هذه التقنية باستخدام نظام جيميني، الذي جرى ربطه مباشرة بالكاميرا الأمامية المدمجة في السيارة، ليعمل بمثابة "عينين ذكيتين". ويتيح هذا التكامل بين البرمجيات والمكونات المادية للمساعد الذكي الإجابة عن أسئلة معقدة تتعلق بالمباني والمعالم وتخطيط الشوارع أثناء مرور السيارة بجوارها.

واعتمدت التجربة على فكرة بسيطة تتمثل في اختبار قدرة جيميني على إدراك البيئة المحيطة بصرياً أثناء القيادة في ظروف حقيقية. وبالنسبة للمستخدمين المعتادين على استخدام ميزات الكاميرا المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية، فإن آلية عمل النظام ستبدو مألوفة إلى حد كبير، لكنها تأتي هذه المرة داخل السيارة.

ولطالما أثارت تقنيات الكاميرات داخل السيارات مخاوف تتعلق بالخصوصية، إلا أن غوغل أكدت أن السيارة لا تبث الصور بشكل مستمر.

وأوضحت أن الكاميرا لا تُفعَّل إلا عندما يوجه السائق سؤالا إلى النظام، وعندها فقط ترسل البيانات البصرية إلى خوادم الذكاء الاصطناعي، ثم يتوقف الوصول إلى الكاميرا فور انتهاء الإجابة.