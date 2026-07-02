أكبر تغيير في تاريخ إطلاق هواتف آيفون 18

لم تعد شركة أبل الأميركية تكتفي بتحديث مواصفات هواتف آيفون سنوياً، بل تستعد لإجراء أكبر تغيير في استراتيجية إطلاق هواتفها منذ سنوات، عبر تقسيم سلسلة آيفون 18 إلى مرحلتين تمتدان بين خريف 2026 وربيع 2027، في خطوة تستهدف تعزيز مبيعات الفئات الأعلى سعراً وإعادة ترتيب دورة إطلاق منتجاتها.

وبموجب الخطة الجديدة، ستطرح أبل هاتفي 18 برو وبرو ماكس إلى جانب أول هاتف آيفون قابل للطي خلال سبتمبر، بينما سيتم إطلاق هاتفي آيفون 18 وآيفون إيه إلى ربيع 2027، وهو ما يمثل خروجاً واضحاً عن الجدول الزمني المعتاد للشركة، وفقا لموقع "ماك رومرز" التقني.