هل يكون إكس شات المنافس الأقوى لواتساب؟

أعلنت منصة "إكس" رسمياً عن إتاحة تطبيق المراسلة المستقل XChat لمستخدمي نظام أندرويد، في خطوة توسّع من انتشار الخدمة بعد إطلاقها سابقاً على أجهزة آيفون، وتمنح شريحة أوسع من المستخدمين إمكانية الاستفادة من مزايا التطبيق.

وأوضحت المنصة، عبر منشور رسمي، أن مستخدمي أندرويد أصبح بإمكانهم تنزيل XChat، الذي يقدّم تجربة مراسلة مستقلة عن تطبيق "إكس" الرئيسي، بعد أن كانت الرسائل المباشرة مدمجة داخله.

ويضم التطبيق مجموعة واسعة من مزايا التواصل، تشمل التشفير الكامل للرسائل بين الطرفين، والرسائل ذاتية الاختفاء، وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية، وإنشاء المحادثات الجماعية، إلى جانب مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والملفات، ما يجعله منافساً مباشراً لتطبيقات المراسلة الرائدة مثل واتساب وتيليغرام وسيغنال.

ويأتي إطلاق نسخة أندرويد بعد أشهر من طرح التطبيق على نظام iOS، في إطار مساعي "إكس" لتوسيع خدماتها والتحول تدريجيًا من منصة تواصل اجتماعي إلى منظومة متكاملة تضم خدمات اتصال وتواصل مستقلة.

كما يوفر XChat عدداً من المزايا الإضافية، من بينها حماية المحادثات باستخدام رمز تعريف شخصي (PIN)، وإرسال الوسائط بجودة أعلى، ودعم نقل الملفات التي يصل حجمها إلى 2 غيغابايت، بما يعزز من تجربة الاستخدام ويمنح المستخدمين خيارات أكثر مرونة وأماناً.

ويرى مراقبون أن وصول التطبيق إلى نظام أندرويد يمثل خطوة استراتيجية مهمة، نظراً لأن هذا النظام يستحوذ على النسبة الأكبر من سوق الهواتف الذكية عالمياً، وهو ما يفتح المجال أمام XChat للوصول إلى قاعدة مستخدمين أوسع وتعزيز فرصه في المنافسة داخل سوق تطبيقات المراسلة.

ومع توفر XChat الآن على كل من أندرويد وآيفون، تكون منصة "إكس" قد تجاوزت إحدى أبرز العقبات أمام انتشار خدمتها الجديدة، ممهدة الطريق أمام تطوير خدمات إضافية ضمن منظومتها الرقمية في المستقبل.