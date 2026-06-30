«واتساب» يطرح ميزة أسماء المستخدمين.. للتواصل دون مشاركة رقم الهاتف

بدأ تطبيق «واتساب» طرح واحدة من أكثر الميزات انتظاراً؛ وهي أسماء المستخدمين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخصوصية، وتسهيل التواصل بين المستخدمين دون الحاجة إلى مشاركة أرقام هواتفهم.

وبحسب ما أُعلن، أصبح بإمكان بعض المستخدمين حجز اسم مستخدم خاص بهم تمهيداً للإطلاق التدريجي للميزة على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة، على أن يتمكن الآخرون من الوصول إليها تباعاً مع توسع عملية الإطلاق.

وستتيح الميزة للمستخدم إنشاء اسم مستخدم فريد يمكن مشاركته مع الآخرين بدلاً من رقم الهاتف، بحيث يتمكن أي شخص يعرف هذا الاسم من بدء محادثة دون الاطلاع على الرقم الشخصي الخاص بالمستخدم، وهو ما يمثل تغييراً كبيراً في آلية التواصل داخل التطبيق، خصوصاً عند التعامل مع العملاء أو المجتمعات أو الأشخاص الذين لا يرغب المستخدم في مشاركة رقمه معهم.

ومن المزايا اللافتة أن «واتساب» سيسمح للمستخدمين بحجز أسماء المستخدمين أنفسهم المستخدمة في حساباتهم على منصتي «إنستغرام» و«فيسبوك»، لتوحيد الهوية الرقمية عبر تطبيقات «ميتا». كما حجزت الشركة عدداً من أسماء الشخصيات العامة والعلامات المعروفة للحد من محاولات الانتحال.

ورغم اعتماد الميزة على أسماء المستخدمين، أكدت الشركة أنها لن توفر دليلاً عاماً للبحث عن الحسابات؛ إذ سيحتاج الطرف الآخر إلى معرفة اسم المستخدم الكامل حتى يتمكن من بدء المحادثة، في خطوة تهدف إلى الحد من الرسائل العشوائية والحفاظ على مستوى مرتفع من الخصوصية.

كما يعمل «واتساب» على إضافة طبقة حماية جديدة تعرف باسم «Username Key»، وهي عبارة عن رمز تعريفي إضافي يمكن استخدامه للتأكد من الوصول إلى الحساب الصحيح، خصوصاً في حال تشابه أسماء المستخدمين، أو لمحاولة الحد من عمليات انتحال الهوية.

ويمكن للمستخدمين الذين وصلت إليهم الميزة التوجه إلى الإعدادات في «واتساب»، ثم الحساب، ومن بعدها اسم المستخدم (Username) لاختيار اسم مستخدم مناسب وحجزه، في حين ستواصل الشركة طرح الميزة تدريجياً للمستخدمين حول العالم خلال الأشهر المقبلة.

وتُعدّ ميزة أسماء المستخدمين أحد أكبر تحديثات «واتساب» خلال السنوات الأخيرة؛ إذ تعالج مطلباً قديماً للمستخدمين يتمثل في إمكانية التواصل مع الآخرين دون الحاجة إلى مشاركة رقم الهاتف، بما يمنح مستوى أعلى من الخصوصية ويجعل استخدام التطبيق أكثر مرونة في الاستخدامات الشخصية والمهنية. ورغم أن هذه الفكرة ليست جديدة؛ إذ سبق أن قدمها تطبيق «تلغرام» منذ سنوات، فإن وصولها إلى «واتساب» يُعدّ تحولاً مهماً نظراً لقاعدة مستخدميه التي تتجاوز أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهرياً حول العالم.