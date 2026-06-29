الروبوتات بدل البشر.. الصين تستعد لافتتاح أول فندق يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم

تستعد الصين لإطلاق أول فندق في العالم يُدار بالكامل بواسطة الروبوتات، في خطوة تعكس التوجه المتسارع نحو أتمتة قطاع الضيافة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات.

يقع الفندق في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، ومن المقرر افتتاحه رسمياً خلال عام 2027، وسيتم إدارته بواسطة شركة "بودو روبوتيكس" لخبرتها في نشر روبوتات الخدمة في متاجر التجزئة والمطاعم وأعمال التنظيف التجارية، من أجل توسيع نطاق الأتمتة إلى تشغيل فندق كامل.

وسيُوكل إلى الروبوتات تنفيذ مختلف المهام التشغيلية داخل الفندق، بدءاً من استقبال النزلاء وإجراءات تسجيل الوصول، مروراً بخدمات الغرف والتنظيف، ووصولاً إلى إعداد الطعام وتقديم المساعدة للضيوف، وذلك وفقاً لموقع "إنترستينغ إنجنيرينغ".

ويُوصف الفندق بأنه "أول منشأة فندقية" تعتمد على الروبوتات في جميع سيناريوهات الخدمة، حيث ستتولى الروبوتات إدارة مختلف الوظائف الرئيسة في قطاع الضيافة، بما يوفر تجربة ضيافة مؤتمتة بالكامل.

ومن المقرر افتتاح الفندق على مراحل، إذ ستبدأ التجارب التشغيلية العامة في أواخر عام 2026.

وسيجري افتتاح عدد محدود من الغرف لاستقبال الزوار، خلال المرحلة الأولى، وذلك بهدف إتاحة تجربة خدمات الاستقبال المعتمدة على الروبوتات، وخدمات التوصيل الذاتي داخل الغرف، وغيرها من ميزات الضيافة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، قبل الافتتاح الكامل للفندق.

وحول المشروع، قال المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة "بودو روبوتيكس"، كونغ غو: "تمثل هذه المبادرة فرصة لاستكشاف نماذج جديدة للخدمات، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات معاً لتقديم تجربة ضيافة ذكية ومتكاملة في العالم الحقيقي".