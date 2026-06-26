لأسباب أمنية.. إدارة ترامب تطلب من "أوبن إيه أي" إصدار نموذجها الجديد على مراحل

أبلغت شركة "أوبن إيه أي" موظفيها في مذكرة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من الشركة إصدار نموذجها الجديد على مراحل، بسبب مخاوف أمنية، وفق موقع "ذا انفورميشين" الإخباري.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان أبلغ الموظفين، خلال جلسة أسئلة وأجوبة، أن إطلاق نموذج "جي بي تي 5.6" سيكون في نسخة تجريبية محدودة لمجموعة ‌صغيرة من الشركاء.

ووفقاً للموقع، أخبر ألتمان الموظفين بأن الحكومة "ستوافق على منح حق الوصول ‌لكل عميل على حدة خلال الفترة التجريبية للنموذج الجديد".

وقال ‌التقرير إن طلب الإصدار التدريجي جاء نتيجة محادثات مع وكالتين حكوميتين رئيسيتين، هما مكتب المدير الوطني للأمن الإلكتروني، ومكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا.