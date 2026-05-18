إيلون ماسك يخسر دعواه القضائية أمام شركة أوبن إيه آي

أصدرت هيئة محلفين أميركية حكما اليوم الاثنين بخسارة إيلون ​ماسك للدعوى القضائية التي رفعها على الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان،

وخلصت إلى أن ‌شركة الذكاء الاصطناعي ​غير مسؤولة أمام ماسك عن انحرافها عن مهمتها الأصلية المتمثلة في خدمة الإنسانية.

وجاء صدور الحكم اليوم بعد مداولات سريعة استغرقت أقل من ساعتين، وصادقت القاضية الفيدرالية إيفون غونزاليس روجرز على قرار هيئة المحلفين بتبرئة ألتمان والشركة من المسؤولية القانونية.

وفي حكم بالإجماع، قالت هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا إن ماسك رفع الدعوى متأخرا.

وبدأت المحاكمة في 28 أبريل . واعتبرت القضية على نطاق واسع لحظة حاسمة لمستقبل أوبن.إيه.آي والذكاء الاصطناعي بشكل عام، سواء من حيث كيفية استخدامه أو المستفيد منه، بما في ذلك الجانب المالي.

وأصدرت الهيئة حكماً برفض كافة الادعاءات التي تقدم بها إيلون ماسك ضد سام ألتمان، وذلك بعد صراع قضائي بشأن تحويل مطورة "شات جي بي تي" إلى كيان ربحي.

ورفع ماسك هذه الدعوى في عام 2024 متهماً ألتمان و"أوبن إيه آي" -التي شارك أغنى رجل في العالم في تأسيسها- بخرق الالتزام الأساسي بالحفاظ على مختبر الذكاء الاصطناعي كمؤسسة غير ربحية تعمل "لصالح البشرية".

وشملت الدعوى أيضاً شركة "مايكروسوفت" -المستثمر الرئيسي في "أوبن إيه آي" منذ 2019- بتهمة المساعدة والتحريض على خرق الأمانة الخيرية.

وصدر الحكم بعد 11 يوما من الشهادات والمرافعات التي تعرضت فيها ‌مصداقية ماسك وسام ألتمان، المؤسس المشارك لأوبن إيه.آي، لهجمات متكررة.

واتهم ‌كل طرف الطرف الآخر بأنه مهتم بالمال أكثر من خدمة الجمهور.