مايكروسوفت تعتزم استثمار 80 مليار دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

تخطط شركة مايكروسوفت لاستثمار نحو 80 مليار دولار في توسيع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خلال العام المالي الحالي، وسيتم استثمار أكثر من نصف هذا المبلغ في الولايات المتحدة.

ويستمر العام المالي الحالي لشركة مايكروسوفت حتى نهاية يونيو. وقالت الشركة يوم الجمعة في منشور على مدونة إن قوة الحوسبة الإضافية تهدف إلى استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وإطلاق ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم.

وأصبحت مايكروسوفت رائدة في استخدام برامج الذكاء الاصطناعي من خلال اتفاقية بمليارات الدولارات مع شركة "اوبن ايه اي" مطورة برنامج "تشات جي بي تي" وتحاول دمجه عبر مجموعة منتجاتها بالكامل.

يذكر أنه يتم تدريب برامج الذكاء الاصطناعي باستخدام كميات هائلة من أنواع مختلفة من البيانات، وهذا يتطلب موارد حوسبة هائلة. وتستهلك مراكز البيانات الضخمة والضرورية لذلك بالفعل الكثير من الطاقة.