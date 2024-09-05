"تيجو 8 برو ماكس "من شيري… أيقونة من التميز تعكس التزام شيري بالابتكار

منذ دخولها سوق الإمارات العربية المتحدة، نجحت شيري في رفع معايير التميز في صناعة السيارات، مقدمةً للعملاء حلولاً تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتصميم المريح الذي يلبي احتياجاتهم المتنوعة. وبالتعاون مع مجموعة عبد الواحد الرستماني، تمكنت شيري من تكييف حلولها لتتوافق مع تطلعات العملاء في المنطقة. لقد أسهمت خبرة عبد الواحد الرستماني الطويلة في هذا المجال، والتزام الشركتين بتحسين تجربة العملاء، في ترك بصمة بارزة في المنطقة خلال فترة زمنية قصيرة.

تقدم شيري في صالتي عرضها في دبي والشارقة مجموعة مميزة من السيارات التي نالت إعجاباً واسعاً بين العملاء، أبرزها سيارة تيجو 8 برو ماكس. تجمع هذه السيارة بين التكنولوجيا المتطورة والأداء الاستثنائي، مما يجعلها الخيار الأمثل لمن يبحث عن تجربة قيادة فريدة ومتميزة.

أداء استثنائي وكفاءة عالية

تتميز تيجو 8 برو ماكس من شيري بمحرك 2.0 TGDI وناقل حركة 7DCT، وتم تصميمها لتوفير الأداء الديناميكي المتناغم على جميع الطرقات. ولمحبي المغامرات، تأتي السيارة مجهزة بست وضعيات قيادة مختلفة،إضافة إلى نظام الدفع الكلي، ما يضمن قوة أداء استثنائية حتى على أكثر الطرقات وعورة.

ابتكار في جميع التفاصيل

ولضمان راحة بال السائق، تتميز تيجو 8 برو ماكس بوظائف نظام مساعدة السائق المتطور "ADAS" التي تشمل نظام مساعدة تحكم القيادة الذكي، ونظام تحذير مغادرة حارة السير، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام الفرامل الأوتوماتيكية، وغير ذلك الكثير. وتعكس هذه التقنيات المتطورة التزام شيري بدمج التكنولوجيا بشكل سلس في سياراتها لتعزيز تجربة العملاء ومنحهم حلول تنقل يمكنهم الاعتماد عليها تحت جميع الظروف.

تصميم عصري جذاب

ومن أهم ما يميز هذه السيارة الاستثنائية قدرتها على الدمج بين التكنولوجيا والتصميم البارع، حيث تأتي مجهزة بمصابيح LED أمامية ونهارية، ومرايا جانبية كهربائية قابلة للطي، ومقاعد جلدية فاخرة، ونظام تكييف وتدفئة متطور. ولتوفير راحة لا مثيل لها للسائق والركاب، صممت شيري السيارة لتلائم العميل العصري، حيث تتميز بزجاج يقلل من الضوضاء الخارجية، وسقف بانورامي مبهر يمنح الركاب بُعداً إضافياً من الراحة والاتساع.

وبهدف جعل كل رحلة مغامرة لا تُنسى، تأتي السيارة مجهزة بنظام الصوت المتطور من SONY، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي، وإضاءة داخلية فريدة تعزز تجربة القيادة.

ويعكس نظام المعلومات والترفيه التزام شيري بتقديم تجربة قيادة استثنائية، حيث تشمل السيارة شاشة معلومات 12.3 بوصة وشاشة نظام ترفيه 12.3 بوصة، إضافةً إلى نظامي Android Auto وApple CarPlay، ما يضمن الاتصال السلس بالهاتف الذكي، ويساعد السائق على التركيز على الطريق دون أي تشتيت، ويجذب عشّاق التكنولوجيا الباحثين عن حلٍ يلائم نمط حياتهم العصري.