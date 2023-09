"شيري" تحصد جائزة أفضل علامة تجارية صينية في دراسة الجودة الأولية

حصدت "شيري" الشركة الصينية الرائدة لصناعة السيارات، جائزة أفضل علامة تجارية صينية في دراسة الجودة الأولية (IQS) التي تُصدرها شركة "جيه. دي. باور" للعلامات التجارية الصينية لعام 2023، ما من شأنه أن يحفّز جهودها المتفانية لإنتاج سيارات استثنائية عالية الجودة وتحقيق رضا العملاء.

في 31 أغسطس، أصدرت "جيه. دي. باور" النتائج المرتقبة لدراسة الجودة الأولية (IQS) لعام 2023، التي تشكّل معيارًا لجودة السيارات الجديدة في سوق السيارات الصيني. اضطلعت "شيري"بموقع ريادي بين جميع العلامات التجارية الصينية المحلية، فحققت تقدمًا مقارنة بالمركز الذي سبقت أن حققته في عام 2022. تجدر الإشارة إلى أن طرازات السيارات Chery Arrizo 5 و Chery Tiggo 5X (التي تُعرف أيضًا بإسم Tiggo 4 Pro في الأسواق الدولية)، استحوذت على المراكز الأولى في سوق سيارات السيدان المدمجة وسيارات الدفع الرباعي المدمجة، على التوالي.

تعتبر دراسة الجودة الأولية (IQS) الصادرة عن شركة "جيه. دي. باور" واحدة من المراجع العالمية الأبرز في مجال تقييم السيارات التي تضطلع بها شركة "جيه. دي. باور" وتشمل 230 طرازاً من السيارات التي تصنّعها 48 علامة تجارية. ومن خلال التركيز على مشكلات الجودة التي يواجهها مالكو السيارات التي تعمل بالوقود في غضون الشهرين الأولين من ملكيتها حتى ستة أشهر، تقوم الدراسة بتقييم نحو 218 من مكامن الأعطال عبر تسع فئات، باستخدام مقياس عدد الأعطال لكل مائة سيارة ("بيه بيه 100").

إوفي دراسة "جيه. دي. باور للأداء والتنفيذ والتخطيط لعام 2023" ("أبيل") التي أُجريت مؤخراً، حصلت سلسلة Tiggo 7 وسلسلة Tiggo 8 من Chery على المراكز الأولى في فئتي سيارات الدفع الرباعي الاقتصادية متوسطة الحجم وسيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم. وشهدت "دراسة أبيل لعام 2022" استحواذ طرازات Chery Arrizo 5 PLUS على مراكز الصدارة في سوق سيارات السيدان الأساسية متوسطة الحجم، في حين شهدت "دراسة اعتمادية المركبات الصينية لعام 2021" فوز سيارة Chery Tiggo 3X في فئة سيارات الدفع الرباعي صغيرة الحجم.

مسترشدة بالفلسفة المتمثلة في "بناء علامات تجارية متميزة بحرفية"، تركّز Chery على الجودة كحجر الأساس في طريقة أدائها لأعمالها. هذا ويضمن نهج إدارة الجودة المتكامل توفير تجربة مستخدم عالية الجودة طوال دورة حياة المنتج. بفضل عملية التطوير المتقدمة وفق النموذج في "V" ونظام إدارة الجودة "5+1"، تدمج "شيري" نموذج إدارة الجودة مزدوج المصفوفة لدورة حياة متكاملة ونموذج ضمان الجودة القائم على مبدأ "قلبين، وثلاثة أجزاء متكاملة، وأربعة محركات" "two hearts, three wholes, and four drives"، ونظام تطوير وتحقق للجودة قابل للتكيف، تلبي جميعها المتطلبات المترتبة على عوامل بيئية متنوعة.

تتميّز "شيري" بالتزامها الراسخ بقيم علامتها التجارية بما يخص "مراعاة البيئة، التكنولوجيا، الأسرة والمرافقة"، وتهدف من خلالها إلى توطيد العلاقات مع المستهلكين. كذلك، تساهم إدارتها الصارمة لمعايير الجودة في تعزيز مكانتها كشركة رائدة من حيث القيمة السوقية، تتمتع بالجهوزية التامة لتقديم المزيد من المنتجات عالية الجودة والموثوقة للعملاء في قطاع صناعة السيارات التنافسي للغاية. وبالتزامن مع ازدهارها المتنامي عالميًا، تسعى "شيري" إلى تكرار هذا النجاح في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ مكانتها الموثوقة ليغدو اسمها مرادفًا للجودة والابتكار.