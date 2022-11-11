البحث والتطوير "سلاح" شيري للمنافسة في سوق الإمارات

أعلنت شركة السيارات الصينية "شيري" مؤخراً نيتها إطلاق 5 سيارات جديدة في السوق الإماراتية في إطار خططها التوسعية في أسواق الشرق الأوسط المهمة، بعد أن باتت الشركة واحدة من شركات السيارات ذات القدرة التنافسية العالمية بعد سنوات من متابعة التقنيات الرائدة عالمياً والتراكم التكنولوجي الخاص بها.

وتعول "شيري" على الجهد المبذول من سنوات طويلة في البحث والتطوير على دخول المنافسة بقوة في السوق الإماراتي الذي يعتبر واحداً من أهم الأسواق في المنطقة، إضافة إلى الوعي الكبير الذي يتمتع به المستهلك من ثقافة ومعرفة واسعتين في مجال السيارات.

فوفقاً للبيان الصحفي من "شيري" فإن الشركة منذ تأسيسها في عام1997، ركزت الشركة في أربع صناعات رئيسية هي مجموعة شيري، وشيري للسيارات، وشيري الدولية ومنتجات شيري، بالإضافة إلى 7 قطاعات أعمال أساسية، بما في ذلك السيارات وقطع غيار السيارات والخدمات الحديثة والتمويل والشبكة الذكية والشحن والعقارات، وبالتالي تغطي اتجاه التنمية المتنوع للسلسلة الصناعية بأكملها من شيري.

وباعتبارها الصناعة الأساسية لمجموعة شيري، انقسمت صناعة السيارات إلى قسمين رئيسيين، سيارات الركاب والمركبات التجارية، والتي شكلت نمطاً شاملاً لمنافسة الشركة مثيلاتها بين العلامات التجارية، عبر إنتاج المستوى الفاخر والمستوى العادي من السيارات.

ورغم اهتمامها بالصناعة الأساسية وهي السيارات، إلى أن شيري عملت بجد أيضاً في حقول أخرى عبر الاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير والتكنولوجيا الخاصة بكل ما يتعلق بالسيارات.

يعتبر الابتكار المستقل جزءاً مهماً في استراتيجية شيري للتطوير، لكن الأهم أنه مصدر التحسن الاستثنائي الذي حققته الشركة في صناعة سياراتها، فالشركة أصرت على الابتكار المستقل منذ البداية والاعتماد على فريقها في ذلك، فأنشأت 5 مراكز للبحث والتطوير، وشكلت فريقاً لذلك يضم أكثر من 7000 موهبة استقطبتهم الشركة من 10 دول مختلفة ومن علامات تجارية مهمة في صناعة السيارات من أبرزها جاكوار ولاند روفر وجنرال موتورز وفورد وهيونداي، مع أكثر من 14000 ألف براءة اختراع، باتت شيري الشركة الصينية الأولى في عالم السيارات التي توظف تكنولوجيا معتمدة فيها على فرق البحث والتطوير الخاصة لديها بعد سنوات طويلة من تراكم الخبرات والأبحاث.

استطاعت شيري حتى الآن صناعة وتطوير أكثر من 20 محركاً لسياراتها تراوحت أحجامها بين 0.8 و2.0 لتر، دخل منها 9 محركات ضمن قائمة أفضل 10 محركات صينية.

ولم تتوقف إنجازات شيري عند هذا الحد، بل باتت الشركة الأولى في عالم صناعة السيارات الصينية التي تطور جهاز ناقل الحركة في السيارة بشكل ذاتي وبمستوى عالمي من حيث الكفاءة.

وواصلت الشركة سعيها لمواكبة التطور في صناعة السيارات بمقاييس عالمية، فدخلت عالم صناعة السيارات الكهربائية، والهجينة والسيارات التي تعتمد على الهيدروجين مصدراً للطاقة، وكلها بصناعة وتطوير من فريق الشركة للبحث والتطوير.

في السنوات الأخيرة، راكمت شيري خبرات تقنية قوية في مختلف المجالات من خلال فريق الابتكار الخاص بها، كما طورت استراتيجيتها لتصبح أول شركة سيارات في الصين تصدر المركبات وقطع الغيار التي يمكن تجميعها في الدولة المستوردة، فقد أنشأت شيري 10 مصانع للقطع القابلة للتجميع و1500 منفذ بيع وخدمات خارج الصين الأمر الذي مكنها من تغطية شاملة لسوق السيارات في آسيا وأوروبا وإفريقيا وأميركا الجنوبية والشمالية.



وبعد 20 عاماً من دراسة للأسواق وفهم طبيعتها ومتطلباتها، تمكنت شيري من الوصول إلى أكثر من 80 دولة ومنطقة حول العالم، وخدمة أكثر من 2 مليون مستخدم خارج الصين، لحتل بذلك المركز الأول بين السيارات الصينية من حيث المبيعات لمدة 19 عاماً متتالياً كما باتت أول شركة صينية تصل مبيعاتها السنوية إلى 200 ألف سيارة.

وتواصل شيري مسيرتها بمواكبة التطورات في عالم السيارات مستقبلاً، لتقدم لعملائها سيارات تركز على التكنولوجيا والذكاء، وأكثر محافظة على البيئة وتوفيراً للطاقة إضافة إلى الأهم سلامة المستخدمين.