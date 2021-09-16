أفضل اختيارات الحاسوب المحمول القادم لعام 2021 في الإمارات .. ولماذا يجب أن تتحقق من حاسوب HUAWEI MateBook 14

المصدر: مادة اعلانية

يحتوي الحاسوب المحمول مقاس 14 بوصة على ترقية صغيرة - ولكن ملحوظة - لحجم الشاشة حتى أعلى أجهزة الحواسيب المحمولة مقاس 13 بوصة، مما يجعله خيارًا أفضل للترفيه أو الألعاب أو الاستخدام اليومي سواء كان ذلك في المدرسة أو في مكان عملك، بينما يحافظ على حجمه النحيف وخفة وزنه يجعله مثاليًا لحمله معك في أي مكان. بالنسبة لأولئك منا الذين يحبون الوسط، إنه وقت رائع للاستثمار في حاسوب محمول مقاس 14 بوصة هذا العام في الإمارات.

ومع ذلك، فإن السؤال هو، ما هو الحاسوب المحمول مقاص 14 بوصة المثالي والأهم من ذلك حاسوبًا لا يكلف الكثير؟ أطلقت هواوي مؤخرًا حاسوب HUAWEI MateBook 14 المحمول، والذي يستمر في حمل الحمض النووي لجيل حواسيب MateBook. إنه يحتوي على شاشة عرض كاملة بدقة 2K مريحة للعين، ومعالج Intel® Core ™ من الجيل الحادي عشر لتوفير سرعات محسنة بشكل كبير. بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانات الموزعة للجهاز الفائق - Super Device لتوفر لك تجربة مكتبية ذكية - Smart Office حيث يمكنك توصيل الحاسوب المحمول بجهازك اللوحي لاسلكيًا أو بهاتفك الذكي؛ وإلى شاشتك عبر كبل USB-C لتعاون سلس متعدد الأجهزة يتيح مشاركة الملفات عبر الأجهزة بشكل غير مسبوق بأسلوب بديهي. فيما يلي سبب اعتقادنا أنه الخيار الأفضل لحاسوب محمول لعام 2021 من الفئة المتوسطة بسعر يسهل الوصول إليه حاليًا في الإمارات

شاشة عرض كاملة مريحة للعين بدقة 2K

يوفر حاسوب HUAWEI MateBook 14 جودة عرض فائقة للمستهلكين. يتميز بشاشة عرض كاملة - FullView مريحة للعين بدقة 2K تتميز بدعم متعدد اللمس ونسبة عالية من الشاشة إلى الجسم تبلغ 90 بالمائة. مع نسبة عرض إلى ارتفاع ملائمة للإنتاجية تبلغ 3: 2، توفر الشاشة تجربة شاشة تعمل باللمس فائقة الجودة لأجهزة الحواسيب المحمولة السائدة لجمهور أوسع. بالإضافة إلى ذلك، مع دقة تبلغ 2160 × 1440 بكسل والتي تدعم التدرج اللوني 100٪ sRGB ، وسطوع عالي بشكل لا يصدق 300 nit ، ونسبة تباين عالية تصل إلى 1500: 1 بالإضافة إلى PPI 185.



قوة مدعومة بمعالج Intel® Core ™ من الجيل الحادي عشر

يعمل معالج Intel® Core ™ من الجيل الحادي عشر على تشغيل حاسوب HUAWEI MateBook 14. ويتم تشغيل إصدار المواصفات الأعلى بواسطة معالج i7-1165G7 (يتوفر حاسوب HUAWEI MateBook 14 أيضًا في تكوين Intel® Core ™ i5-1135G7). بصفته معالجًا رائدًا تم تطويره بواسطة Intel، تم تصنيع معالج Intel® Core ™ من الجيل الحادي عشر باستخدام عملية 10 نانومتر SuperFin المتقدمة. يوفر أداءً أقوى بنسبة 33 في المئة من سابقه، مما يتيح للمستخدمين إجراء حسابات معقدة والتعامل مع مهام متعددة بسهولة.

قدرات الجهاز الفائق تتيح تجربة مكتبية ذكية حقيقية يندرج حاسوب HUAWEI MateBook 14 المحمول ضمن مجموعة منتجات الأجهزة الفائقة التي أطلقتها هواوي مؤخرًا. يمكن لهذا الحاسوب المحمول الاتصال لاسلكيًا بالأجهزة اللوحية المتوافقة مثل الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro الجديد كليًا مقاس 12.6 بوصة ومع شاشات مثل HUAWEI MateView عبر كابل USB-C يوفر لك تعاونًا مستقبليًا متعدد الأجهزة ومشاركة الملفات عبر الأجهزة بسحب بسيط و تسقط بين الثلاثي.

يستفيد حاسوب HUAWEI MateBook 14 الجديد من القدرات الموزعة للجهاز الفائق لتعزيز الإنتاجية والإبداع. يمكنك عرض جهاز HUAWEI MatePad pro اللوحي مقاس 12.6 بوصة لاسلكيًا على حاسوب HUAWEI MateBook 14 المحمول للاستمتاع بالميزات الجديدة لخاصية العرض على عدة شاشات -Multi-Screen Collaboration على الجهاز اللوحي الذي يأتي بثلاثة أوضاع؛ انعكاس وتوسيع وتعاون.

استنادًا إلى تقنيات هواوي الموزعة، تساعد ميزات Multi-screen Collaboration على سد الفجوة بين أنظمة التشغيل Windows و Android، مما يتيح التعاون السلس عبر الأجهزة ومشاركة الملفات والتحكم في الشاشات المتعددة. في إطار خاصية العرض على عدة شاشات – Multi-Screen Collaboration، يمكن توصيل هاتف HUAWEI nova 8 الذي تم إطلاقه مؤخرًا بحاسوب HUAWEI MateBook 14 لتشكيل جهاز فائق قوي. بمجرد الاتصال، يمكن للحاسوب المحمول الوصول إلى ملفات الهاتف المحمول، وفتح ما يصل إلى ثلاث مجلدات بينما يمكن للهاتف الذكي أن يعمل كجهاز الإبهام للحاسوب، مما يجعل إدارة الملفات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى.

علاوة على ذلك، يمكنك توصيل الحاسوب المحمول بشاشة HUAWEI MateView عبر الكابل للحصول على شاشة إضافية توفر لك مساحة مشاهدة غامرة مع عرض شاشة جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي مقاس 12.6 بوصة لاسلكيًا على حاسوب HUAWEI MateBook 14. مزايا الحصول على هذا الإعداد الثلاثي هو التبديل السهل بين الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تتيح لك التبديل بسهولة بين وضع العمل والوضع الشخصي.

بطارية كبيرة بقدرات شحن فائقة

يعد عمر البطارية أيضًا جزءًا أساسيًا من تجربة المستخدم. تعمل البطارية عالية السعة 56 واط في حاسوب HUAWEI MateBook 14 المحمول جنبًا إلى جنب مع حلول إدارة الطاقة الذكية من هواوي لإطالة عمر البطارية إلى أقصى حد، بحيث يمكن للمستخدمين تركيز انتباههم على ما يهم حقًا. يدعم محول الطاقة USB Type-C المدمج بقدرة 65 واط متعدد الاستخدامات معايير خرج طاقة متعددة ليس فقط للشحن السريع للحاسوب المحمول، ولكن أيضًا دعم تقنية HUAWEI SuperCharge عند الاتصال بهواتف هواوي الذكية المتوافقة.

ذاكرة أكبر لإنجاز المهام المتعددة بسهولة وسلاسة

بالإضافة إلى ترقية المعالج وبطاقة الرسومات، يحتوي حاسوب HUAWEI MateBook 14 على ذاكرة وصول عشوائي مزدوجة القناة بسعة 16 جيجابايت و 512 جيجابايت NVMe PCIe SSD، مما يعني أنه لا داعي للقلق بشأن نفاد مساحة التخزين. قراءة الملفات وحفظها وضغطها أكثر كفاءة، كما أن تعدد المهام أسهل وأكثر سلاسة.

مروحة وزعنفة HUAWEI Shark وأنابيب حرارية مزدوجة

يوفر التصميم الحراري الجديد الذي يتميز به HUAWEI Shark Fin Fans تبريدًا أكثر فاعلية لتمكين حاسوب HUAWEI MateBook 14 المحمول من الاستفادة الكاملة من معالجات Intel® Core ™ من الجيل الحادي عشر وتقديم أداء سلس ومستدام. يحافظ النظام الحراري القوي الذي يتميز بمروحتين مع شفرات مروحة كثيفة على شكل حرف S وأنبوبي حرارة على حاسوب HUAWEI MateBook 14 باردًا وهادئًا، حتى في ظل الأحمال العالية.

قد يكون اختيار جهاز حاسوب محمول أمرًا شاقًا ومعقدًا بعض الشيء. هناك جوانب متعددة يجب مراعاتها، من حجم الشاشة والدقة وقوة المعالجة والسرعات إلى ميزات المهام المتعددة. يحدد حاسوب HUAWEI MateBook 14 الذي تم إطلاقه حديثًا جميع النقاط المذكورة أعلاه مما يجعله الحاسوب المحمول الأمثل بمقاس 14 بوصة لعام 2021 الأكثر طلبًا الآن في الإمارات والأهم انه لا يكلف الكثير من المال!