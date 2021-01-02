تقنية تسمح باستخدام تكنولوجيا الشعاع المغناطيسي في المجالات التطبيقية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طوَّرت شركة كَسْب للتكنولوجيا (Cusp Technologies)، الشركة المتخصصة في توفير الحلول التقنية ومقرها دبي، تقنية جديدة تسمح بالاستفادة من الشعاع المغناطيسي في المجالات التطبيقية، والأمنية، وتكنولوجيا الفضاء، ومن بين تطبيقاتها الرئيسة صد هجمات الطائرات بدون طيار (درونز).

وتقوم تلك التقنية المبتكرة على استخدام تكنولوجيا المغناطيس المتطورة في تكوين «درع مغناطيسية»، لصد الهجمات من طائرات الـ«درونز». وتوفر التقنية، أيضاً، إمكانية توسيع قدراتها، لخلق درع مغناطيسية يمكنها التصدي لأي نوع من الهجمات.

وقال مؤسس ورئيس الشركة، المهندس محمد صالح: «ازدادت شعبية الطائرات بدون طيار (الدرون) كثيراً في الأعوام القليلة الماضية، وارتفعت معها المخاطر التي تُمثلها تلك الطائرات، ما قد يتسبب في دمار للبنية التحتية الرئيسة، وشل حركة التجارة والسفر على السواء». وأضاف أن الشركة أجرت دراسة حديثة لتطوير تكنولوجيا وأنظمة تُعزز قدرات التصدي لهجمات هذه الطائرات، حيث توصلت خلالها إلى أن تقنيات الشعاع المغناطيسي من الممكن الاستفادة بها في المجالات التطبيقية والعسكرية، حيث تعمل تلك التقنيات على حماية المناطق الثابتة، لافتاً إلى أن ثمار التوصل إلى هذه التقنيات جاءت بعد أبحاث، وأعمال استمرت لمدة خمس سنوات.