استخدام الرد الآلي على الرسائل في «جيميل» على الـ «ويب»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يتميز تطبيق «بريد غوغل» أو «جيميل» Gmail بميزات كثيرة، تساعد المستخدم على التواصل بشكل جيد مع الآخرين، ومن ذلك ميزة الرسائل السرية والرسائل المؤجلة، والميزات الخاصة بالمظهر، مثل تضمين التوقيع وطريقة عرض الرسائل، فضلاً عن ميزات أخرى مهمة مثل الرد التلقائي، أو الرد أثناء العطلات، وهو ما يعرف بملمح Vacation Responder. وبموجب هذا الملمح، يُعلم المستخدم الآخرين بعدم قدرته على تصفح بريده بانتظام، أو الرد على رسائلهم لأنه يقضي عطلته، وذلك عبر رد تلقائي يصل إلى مرسلي الرسائل. كما يمكن للمستخدم إعلام مراسليه بموعد عودته إلى العمل. لذلك، إذا كنت من مستخدمي بريد «جيميل»، فإنه يمكنك تفعيل ملمح المجيب الآلي في أوقات العطلات، من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك عبر البريد على الـ«ويب».

انقر فوق أيقونة الترس أعلى يمين الشاشة، ثم انقر فوق خيار: «مشاهدة كل الإعدادات» See All Settings، ضمن شريط الإعدادات السريعة يمين النافذة.

ابحث بعد ذلك تحت تبويب: «الإعدادات العامة» General عن خيار: «المجيب التلقائي» Vacation Responder، ثم انقر داخل الدائرة الصغيرة المجاورة لخيار: «تشغيل المجيب التلقائي» Vacation Responder On.

حدد «اليوم الأول» First Day، الذي تفضل اعتباره بداية العطلة، و«اليوم الأخير» Last day، ثم أدخل نص الرسالة الذي تود أن يظهر لمراسليك في الحقل الموجود تحت كلمة «الرسالة» Message، وانقر فوق زر: «حفظ التغييرات» Save Changes.