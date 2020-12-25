تقليل حجم الهوامش في «مايكروسوفت وورد»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يحتاج المرء، أحياناً، إلى تكرار طباعة المستندات الكبيرة الحجم أكثر من مرة، ما يعني استهلاك كم كبير من الأوراق. لذا، تقدم البرامج المكتبية الفرصة لتقليل عدد الأوراق، عن طريق تقليل الهوامش الخاصة بالصفحات. وهو أمر، إلى جانب توفير الأوراق، يمنح المستند شكلاً أفضل لو ظل في الحدود المعقولة. لذلك، إذا كنت من مستخدمي الإصدارات الحديثة من برنامج «مايكروسوفت وورد» Microsoft Word، فإنه يمكنك تقليل حجم الهوامش في المستندات، من خلال فتح المستند الذي تريد طباعته أولاً، ثم توجه إلى «شريط القوائم» في أعلى الشاشة، وانقر فوق قائمة: «تخطيط الصفحة» Page Layout.

انتقل بعد ذلك إلى تبويب: «إعداد الصفحة» Page Setup، ضمن القائمة الفرعية التي ظهرت أعلى الشاشة، ثم انقر فوق قسم: «الهوامش» Margins، وبموجب ذلك ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم خيارات عدة، وهنا انقر فوق خيار: «التقليل» Narrow لتضييق مساحة الهامش.

يمكنك، أيضاً، النقر فوق خيار: «الهوامش المخصصة» Custom Margins في نهاية النافذة، لتصغير الهوامش إلى الدرجة التي ترغبها، ثم انتبه إلى أن استخدام هوامش صغيرة جداً ربما يتسبب في ظهور بعض الكلمات غير المكتملة في جوانب الصفحة.