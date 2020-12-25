5 طرق لإضافة الأصدقاء في «سناب شات»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يفرض تطبيق «سناب شات» بعض القيود على عدد من يمكن إضافتهم إلى قائمة الأصدقاء، وهو أمر يزعج المشاهير على التطبيق، حيث لا يمكنهم زيادة العدد على 5000 شخص. لكن هذه المشكلة يمكن التغلب عليها من خلال قيام الآخرين بإضافة الشخص الذي يعاني بلوغ الحد الأقصى إلى قائمة أصدقائهم. وتتعدد الطرق التي يمكن من خلالها هذه الإضافة، إذ يمكن الاعتماد على أكثر من قائمة في تنفيذ المهمة. لذلك، إذا كنت من مستخدمي «سناب شات»، فإنه يمكنك التعرف إلى كيفية الإضافة باستخدام الطرق الآتية:

* إذا أردت إضافة الأصدقاء عبر تطبيق «جهات الاتصال» From Contacts، فعليك هنا مزامنة قائمة جهات الاتصال مع تطبيق «سناب شات»، للوصول بسهولة إلى الأصدقاء باستخدام أرقام هواتفهم، إلا أن هذا يستلزم أن يكون الأصدقاء قد أضافوا أرقام هواتفهم إلى حساباتهم.

* استخدم شريط «البحث» Search في أعلى صفحات التطبيق في البحث عن الأشخاص، باستخدام «اسم المستخدم» User Name، ليصبح الأمر أكثر تحديداً، أو باستخدام أسمائهم الحقيقية.

* يمكنك المسح الضوئي لـ«كود سناب شات» Snapcode باستخدام كاميرا التطبيق، لإضافة الشخص المرغوب، فكل Snapcode متفرد وخاص بمستخدم واحد.

* تستطيع استخدام الإشارة Mention، أي إذا وجدت إشارة لشخص @Example على منشور عبر التطبيق، مرر للأعلى للوصول إلى الملف الشخصي لهذا الشخص ثم أضفه.

* استخدم ملمح «الإضافة السريعة» Quick Add بالنقر فوق شريط البحث في أعلى الشاشة، وهو ملمح يمكن من خلاله العثور على أصدقاء الأصدقاء، ويعمل من خلال الأصدقاء المشتركين مستخدماً فرضية أنك قد تعرف هذا الشخص.