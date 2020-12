تفعيل مشاركة مكتبة «موسيقى آي تيونز» باستخدام «ماك»

المصدر: دبي -الامارات اليوم

يمكن لمستخدمي تطبيق «آي تيونز» ITUNES، أو تطبيق الموسيقى الجديد من «أبل»، مشاركة مكتبة الموسيقى بأكملها بين الحاسب المكتبي والمحمول وهاتف «آي فون». ويتيح ذلك للمستخدم إخلاء مساحة إضافية، على الأجهزة التي تتسم بمحدودية مساحة التخزين كالهواتف. كما يتيح مشاركة المواد الصوتية مع الأصدقاء، لكن هذه الطريقة تعمل فقط عندما يستخدم المرء المعرف نفسه الخاص بأبل Apple ID، والشبكة نفسها، على أن يقوم قبل الدخول إلى مكتبة الموسيقى في تطبيق «آي تيونز» من أجهزته الأخرى بإعداد ملمح المشاركة المنزلية باستخدام جهاز الحاسب. ولتنفيذ ذلك اتبع هذه الخطوات: افتح تطبيق «آي تيونز» أو الموسيقى على جهاز «ماك»، وانقر فوق قائمة الحساب Account يمين شريط القوائم أعلى الشاشة.

بعدها انقر فوق خيار تسجيل الدخول Sign In، وأدخل معرف «أبل» الخاص بك وكلمة المرور، إذا لم يكونا ظاهرين أعلى النافذة المنسدلة، ثم انقر فوق شعار «أبل» أعلى الشاشة ثم فوق خيار تفضيلات النظام System Preferences داخل النافذة المنسدلة.

وبعدها انقر فوق خيار المشاركة Sharing، ثم اختر تشارك الوسائط Media Sharing من الشريط الجانبي يسار الشاشة.

ثم انقر داخل المربع المجاور لخيار المشاركة المنزلية Home Sharing يمين النافذة.

ولاحظ أنه لو كان خيار المشاركة المنزلية رمادي اللون، فينبغي أن تفوض جهاز الحاسب لإتمام الأمر بالنقر فوق قائمة الحساب في التطبيق، ثم فوق خيار تفويض هذا الحاسب Authorize This Computer. ثم أدخل «معرف أبل» وكلمة المرور وانقر فوق خيار تشغيل المشاركة المنزلية Turn On Home Sharing، ثم فوق خيار الموافقة Ok.