«هيتاشي» تعتزم الاستفادة من استراتيجية الإمارات لرقمنة الطاقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» Hitachi ABB Power Grids، أنها تعتزم الاستفادة من الإمكانات الهائلة للنمو والناشئة عن توجه دولة الإمارات نحو الرقمنة ضمن قطاع الطاقة، حيث يمثل سعي الدولة لامتلاك شبكات طاقة أكثر تطوراً وذكاءً وصداقة للبيئة فرصة كبيرة للشركة، وركيزة أساسية لتحقيق مستقبل مستدام للطاقة في البلاد.

وفي هذا الإطار، قال المدير التنفيذى لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» لمنطقة الخليج العربى والشرق الأدنى وباكستان، الدكتور مصطفى الجزيرى: «تخطو الإمارات خطوات متسارعة لاستبدال الطاقة المعتمدة على الكربون، والتكيّف مع المتطلبات السريعة التحول في مجال الطاقة، وذلك من خلال الرقمنة الفعالة لجميع العناصر عبر سلسلة القيمة للطاقة. كما ستشهد دولة الإمارات، خلال الفترة المقبلة، طلباً كبيراً على المنصات الرقمية ومنصات الطاقة من أجل إدارة التحديات الهائلة المرتبطة بنقل الطاقة وزيادة التعقيد والسعة الإضافية المطلوبة لخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، ضمن قطاعات منها التنقل والصناعة والمدن الذكية وتكنولوجيا المعلومات». وتابع: «هناك فرصة كبيرة في الدولة لخلق المزيد من القيمة والعمل نحو مجتمع مستدام. ويتمثل نهجنا الكلي في تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية».