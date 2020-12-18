الاشتراك في القنوات باستخدام تطبيق «Apple TV»

المصدر: دبي -الامارات اليوم

تم تصميم تطبيق «تلفزيون أبل» Apple TV ليجمع كل الطرق الخاصة بالمشاهدة في مكان واحد. ويمكن من خلاله الاشتراك في القنوات التي يريدها المستخدم فقط، من دون تنزيل أي تطبيقات أخرى، ثم مشاهدة المحتوى عند الطلب عبر كل أجهزته.

يضع التطبيق قوائم بكل البرامج التلفزيونية والأفلام الموجودة في تطبيقات البث الأخرى الموجودة على الجهاز، ويسمح للمستخدم بالوصول إليها من خلال واجهة المستخدم نفسها، لذلك إذا كنت من مستخدمي التطبيق، فيمكنك البحث عن القنوات أو الاشتراك بها أو تجربة بعضها، من خلال فتح التطبيق على هاتف «آي فون» أو جهاز «آي باد»، أو «ماك»، أو جهاز «تلفزيون أبل».

انقر فوق قسم: «شاهد الآن» Watch Now في نهاية الشاشة بالأجهزة العاملة بنظام تشغيل «آي أو إس»، وفي أعلى الشاشة في الأجهزة الأخرى.

مرر للأسفل لتصل إلى قسم: «Try Apple TV Channels» لتجرب قنوات «تلفزيون أبل»، أو انتقل إلى حقل «البحث» Search للعثور على القناة التي ترغب فيها.

اختر القناة التي تود الاشتراك بها، أو جرب فترات الاشتراك المجانية التي تقدمها القنوات الأخرى، ثم أدخل «معرف أبل» أو كلمة السر إذا طلب منك ذلك، وأضف معلومات دفع الفواتير إذا كانت مطلوبة، ثم أضف طريقة الدفع المناسبة.

وأخيراً اقرأ الشروط، وانقر زر «موافقة» إذا راقت لك.