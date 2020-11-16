إظهار الصورة بدلاً من الفيديو في Zoom

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

فرضت ظروف جائحة «كورونا» على الكثير من المستخدمين العمل عن بُعد، حيث اضطر هؤلاء إلى الاستعانة بالتطبيقات التي تتيح لهم التواصل مع زملاء العمل عن طريق مكالمات الفيديو وعقد الاجتماعات من خلالها لتسيير أعمالهم. غير أن بعض المشاركين في هذه الاجتماعات لا يفضلون المشاركة عن طريق الفيديو، ويفضلون المشاركة الصوتية.

والحقيقة أن معظم التطبيقات في هذا المجال، ومنها تطبيق «زووم» Zoom، تتيح هذه الميزة، وتسمح للمستخدم بإيقاف الفيديو الخاص به، وإظهار صورة الملف الشخصي بدلاً منه، فإذا كنت من مستخدمي تطبيق Zoom للهواتف ولديك الرغبة نفسها، اتبع الخطوات الآتية لإظهار صورة ملفك الشخصي بدلاً من الفيديو أثناء مكالمات واجتماعات الـ«ويب»: افتح تطبيق Zoom على هاتفك، سواء يعمل بنظام التشغيل «أندرويد» أو «آي أو إس»، ثم انقر فوق تبويب «الإعدادات» Settings في نهاية الشاشة، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، وإذا كنت قد اخترت صورة لملفك الشخصي انقر فوقها لإظهارها في وضع الشاشة الكاملة، أو انقر فوق اسمك إذا لم تكن قد اخترت صورة ثم فوق «صورة الملف الشخصي» Profile Photo، وأضف صورة من معرض الصور أو التقط صورة جديدة، وبعد ذلك عطل ملمح الفيديو قبل الالتحاق بالاجتماعات، أو انقر فوق خيار «إيقاف الفيديو» Stop Video الذي يظهر في نهاية الشاشة أثناء الاجتماع.