تغيير لغة العروض أثناء تشغيلها على «نتفليكس»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تعرض شبكة «نتفليكس» المحتوى الذي تقدمه بلغة المنطقة التي يوجد فيها المستخدم، ومع ذلك تسمح له بتغيير هذه اللغة بحسب رغبته، لتصبح اللغة الافتراضية لعرض المحتوى، لكن يرغب المستخدم أحياناً في تغيير لغة البث الصوتي والترجمة لبرنامج واحد فقط أثناء تشغيله، وليس تغيير اللغة عموماً، لذلك تسمح له المنصة بهذا التغيير المحدود إن رغب في ذلك، وتتيح له إجراء التغييرات المطلوبة من موقع الـ«ويب»، أو عبر تطبيق الشبكة على الهاتف، لذلك إذا كنت من مستخدمي تطبيق «نتفليكس» على الهواتف، فيمكنك تغيير المحتوى الصوتي، أو الترجمة الخاصة بالعرض الذي تشاهده، من خلال فتح التطبيق، سواء على الأجهزة العاملة بنظام تشغيل «آي أو إس» أو «أندرويد»، ثم شغّل العرض الذي تريد تغيير الترجمة، أو البث الصوتي الخاص به.

انقر فوق الشاشة ليظهر أمامك شريط «خيارات التشغيل» Playback Options في نهاية النافذة، ثم انقر فوق تبويب: «الصوت والترجمة» في نهاية الجانب الأيمن من شريط خيارات التشغيل، وهنا ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم قسمين، أولهما خاص بـ«الصوت» Audio، والآخر خاص بـ«الترجمة» Subtitles، اختر اللغة المرغوبة من أي منهما، ثم انقر فوق زر «التطبيق» Apply في نهاية الشاشة.