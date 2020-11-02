التعرف إلى إلغاء المتابعة عبر «إنستغرام»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تلعب أعداد المتابعين عبر منصة «إنستغرام» دوراً مهماً في تحديد أهمية الحساب وقدرة صاحبه على التأثير، خصوصاً بالنسبة للمشاهير والشخصيات المؤثرة التي يمكنها استغلال هذه الشهرة في الحصول على مكاسب مادية.

وتمنح المنصة مستخدمها فرصة التعرف إلى من قاموا بمتابعته، لكنها لا تنبهه إذا ألغى أحدهم هذه المتابعة، وإن كانت تخبره بأن ثمة شخصاً قام بإلغاء المتابعة، وهو أمر يهم الكثير من الأصدقاء لأنه قد يكشف عما يلم بعلاقتهم من مشكلات.

فإذا كنت من أصحاب الحسابات عبر منصة «إنستغرام»، ورغبت في معرفة إذا كان شخص معين من أصدقائك قام بإلغاء متابعة حسابك، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق «إنستغرام» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل عدسة الكاميرا، وتوجه إلى حساب الصديق الذي ترغب في معرفة إذا كان قد ألغى متابعته لك أم لا، ثم انقر فوق قائمة الأشخاص الذي يقوم صاحب الحساب بمتابعتهم Following في أعلى يمين الشاشة بجوار اسم المستخدم، وعندها ستظهر أمامك نافذة جديدة، توجه إلى حقل البحث في أعلاها واكتب اسمك، وإذا لم يظهر اسمك بعد إجراء هذا البحث في قائمة المتابعين Following فهذا يعني أن الصديق قام بإلغاء متابعة حسابك.