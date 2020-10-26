إيقاف ملمح «الأصدقاء» في «سناب تشات»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

قدم تطبيق «سناب تشات» في إصداراته الحديثة ملمحاً جديداً أطلق عليه اسم «بوصلة الأصدقاء» Friends Compass، وذلك لزيادة التواصل الاجتماعي بين الأصدقاء، حيث يحدد التطبيق بدقة للمستخدم مكان وجود أصدقائه في الأماكن العامة واتجاهات الوصول إليهم، بدلاً من ملمح الخرائط الذي كان يحدد للمستخدم المسافة التي تفصل بينه وبين الأصدقاء.

ومع ترحيب البعض بالملمح الجديد باعتبار أنه يتيح لهم الالتقاء مع الأصدقاء وجهاً لوجه حتى من دون التخطيط لذلك، رأى آخرون في الملمح انتهاكاً لخصوصياتهم ولرغبتهم في الحصول على بعض الهدوء والتباعد الاجتماعي المفيد.

ولهذا السبب أتاح «سناب تشات» لمستخدميه أكثر من طريقة لإيقاف تفعيل ملمحFriends Compass.

فإذا كنت من مستخدمي التطبيق عبر الهواتف العاملة بنظام «أندرويد» وأردت إيقاف عمل الملمح من خلال تطبيق الإعدادات، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق «الإعدادات» Settings على هاتفك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ومرر للأسفل ثم انقر فوق تبويب «التطبيقات» Apps، ومن ثم مرر مجدداً داخل نافذة التطبيقات وانقر فوق تطبيق «سناب تشات» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل قناع أبيض فوق خلفية صفراء، وبعدها ابحث داخل صفحة التطبيق عن قسم «الأذون والصلاحيات» App Permissions، ثم حرك المؤشر المجاور لخيار «الموقع» Location من اليمين لليسار حتى يختفي اللون الأزرق ويتوقف عن العمل.