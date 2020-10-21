التحويل التلقائي للصور إلى تنسيق «JPEG»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

عند طرح نظام التشغيل «آي أو إس 11»، قدمت شركة «أبل» ميزة تحويل الصور إلى تنسيق «HEIC»، الذي يضمن للمستخدم تقليل حجم الصور إلى نصف حجمها المعتاد مع الاحتفاظ بجودتها نفسها، وذلك للحفاظ على مساحة التخزين في هواتف «آي فون».

لكن عند نقل هذه الصور إلى الحاسب يتفاجأ المستخدم أحياناً بوجود مشكلة في عملية النقل. لهذا قدمت «أبل» ميزة التحويل التلقائي للصور المعدة بصيغة «HEIC» إلى صيغة «JPEG» عند نقلها إلى الحاسب الشخصي أو إلى أجهزة «ماك» حتى لا تقابل المستخدم أي معوقات. فإذا كنت ترغب في تفعيل هذا الخيار تلقائياً، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق الإعدادات على جهاز «آي فون»، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى تطبيق «الصور» Photos وانقر فوقه، من ثم مرر للأسفل داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى قسم «النقل إلى أجهزة ماك أو الحاسب الشخصي» Transfer to Mac or PC، وبعدها انقر بجانب خيار التحويل التلقائي Automatic الذي يندرج تحت القسم السابق، علماً بأن الخيار التلقائي سيغير صيغة الصور تلقائياً من تنسيق «HEIC» إلى تنسيق «JPEG» عند نقلها من هاتف «آي فون» إلى أجهزة «ماك»، أو الحاسبات الشخصية باستخدام «كيبل» البيانات.