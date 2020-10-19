نصائح قبل تفعيل «غرف ماسنجر» عبر «إنستغرام»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تجاوباً مع أزمة انتشار فيروس «كورونا»، وقرارات التباعد الاجتماعي، واضطرار الكثيرين للعمل من المنزل، قدمت شركة «فيس بوك»، أخيراً، ملمحاً للاتصال الجماعي في تطبيقها «فيس بوك ماسنجر»، لتواجه تطبيقات التواصل الأخرى التي استطاعت أن تحظى باهتمام الجميع خلال الفترة الماضية، وعرف الملمح الجديد باسم «غرف الماسنجر» Messenger Rooms.

لكن شركة «فيس بوك» سمحت لمستخدمي تطبيقاتها الأخرى بالاستفادة من ميزتها الجديدة.

ومن ذلك مثلاً تطبيق «إنستغرام»، الذي يمكن استخدام الملمح الجديد فيه من خلال الرسائل المباشرة، فإذا كنت تنوي استخدام الملمح الجديد عبر «إنستغرام»، انتبه إلى النصائح التالية:

- تأكد من تنزيل كلا التطبيقين على هاتفك، حيث لن تبدأ المكالمة في العمل من خلال «إنستغرام» من دون تطبيق «فيس بوك ماسنجر».

- لا تُزد عدد المشاركين في الاجتماعات على 50 شخصاً، علما بأنك سواء بدأت العمل عبر تطبيق «إنستغرام» أو تطبيق «فيس بوك ماسنجر» نفسه، فلن تتمكن من تغيير العدد وسيبقى في الحدود نفسها.

- إذا لم يظهر لك خيار «إنشاء الغرف عبر إنستغرام»، قم بتحديث التطبيق الخاص بك إلى أحدث إصداراته.

- يمكنك الاستمرار في لقاءاتك بلا حدود زمنية، فالتطبيق لا يحدد وقتاً معيناً لإنهاء اللقاء، ولا يضع أي حدود على الوقت مطلقاً، مقارنة بالتطبيقات الشبيهة مثل تطبيق Zoom.

- كل الغرف التي تنضم إليها سيتم عرضها في أعلى صفحتك الرئيسة، وسيظهر أيضاً أصدقاؤك النشطون على الشبكة في الصف ذاته الذي تظهر فيه الغرف، فانتبه لذلك حتى لا تخلط بينهما.