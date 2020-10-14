رفع اليد للتحدث أثناء اجتماع «زووم»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

فرضت ظروف التباعد الاجتماعي على المستخدمين العمل عن بعد خلال انتشار فيروس كورونا، وتسيير الأعمال عبر الاجتماعات التي يتم عقدها من خلال الويب. وتماشياً مع هذه الظروف، طورت تطبيقات كثيرة طريقة عقد الاجتماعات عبر الويب لتصبح أسهل، ولتسمح بضم عدد كبير من الأشخاص.

ومن هذه التطبيقات تطبيق «زووم» Zoom الذي سمح بتشارك الشاشة بين المجتمعين، وسهل عليهم التواصل ببعض الملامح البسيطة كميزة رفع اليدين Raising Hands التي تسمح للمشاركين في الاجتماع برفع أيديهم عند الحاجة للتحدث أو السؤال عن أمر ما، خصوصاً إذا ما تم استخدامه في اجتماعات تفصيلية خاصة بالعمل أو كبديل للفصول الدراسية، وهو ما يمنع المقاطعة ويسهل إدارة الاجتماعات التي تضم أعداداً كبيرة. فإذا كنت من مستخدمي التطبيق عبر هواتف «أندرويد»، فإنه يمكنك اتباع هذه الخطوات، إذا أردت رفع يدك أثناء الاجتماع: انقر فوق الرابط الذي تم تشاركه معك للانضمام إلى الاجتماع المرغوب عبر تطبيق Zoom، وانقر فوق تبويب «المزيد» More الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ثلاث نقاط أفقية في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، ثم مرر داخل النافذة التي ستظهر أمامك حتى تصل إلى خيار «رفع اليد» Raise Hand وانقر فوقه.

وبموجب ذلك ستظهر أيقونة يد صغيرة في نهاية الشاشة، انتظر حتى يتوجه إليك مضيف الاجتماع بالخطاب.