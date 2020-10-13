اختصارات لوحة المفاتيح في تطبيق Voice Memos لأجهزة «ماك»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يعتبر العديد من المستخدمين أن تطبيق «Voice Memos» من التطبيقات المهمة في أجهزة «ماك»، إذ يتيح لهم إنشاء وتعديل المذكرات الصوتية، والتحكم فيها من خلال أجهزة «آي فون» و«آي باد».

ومن ميزات التطبيق التي توفر وقت وجهد المستخدمين، وجود مجموعة مهمة من اختصارات لوحة المفاتيح التي تسهل العمل، لا سيما ما يتعلق منها بتسجيل المذكرات الصوتية وتشغيلها، أو حتى إلغائها. لذلك، إذا كنت من مستخدمي التطبيق عبر أجهزة «ماك»، فإليك هذه المجموعة من الاختصارات التي تساعدك في إنجاز عملك على التطبيق بسهولة وسرعة:

■ لتسجيل مذكرة صوتية عبر التطبيق، انقر فوق مفتاحي: «Command + N».

■ لتشغيل أو إيقاف تشغيل مذكرة صوتية، انقر فوق مفتاح «المسافة» Space Bar.

■ لحذف مذكرة صوتية، فقط انقر فوق مفتاح «حذف» Delete.

■ لتكرار مذكرة صوتية، انقر فوق مفتاحي: «Command + D».

■ لتشذيب مذكرة صوتية والقص منها، انقر فوق مفتاحي: «Command + T».

■ للتراجع عن التغييرات التي أجريتها على إحدى المذكرات الصوتية، انقر فوق مفتاحي: «Command + Z».

■ لإعادة التغييرات التي أجريتها على مذكرتك، انقر فوق هذه المجموعة من المفاتيح: «Shift +Command + Z».