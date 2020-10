الاستفادة من الميزات الخفية في «نيتفليكس»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

رغم أنه لم يمض على إطلاق شبكة «نيتفليكس» وقت طويل، إلا أنها استطاعت جذب اهتمام الملايين حول العالم بعروضها المتنوعة والميزات الكثيرة التي تقدمها للمستخدمين عبر المنصات المختلفة. ومع ذلك، فإن هناك الكثير من الميزات التي يغفل عنها المستخدمون على بساطتها. فإذا كنت من مشتركي «نيتفليكس»، حاول الاستفادة من هذه النصائح لزيادة الميزات التي تحصل عليها من الشبكة: إذا خشيت أن يغلبك النوم أثناء المشاهدة، افتح تطبيق Clock App على الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس»، ومنه انتقل إلى «المؤقت» Timer، ثم حدد المدة التي تفضل أن يعمل خلالها تطبيق «نيتفليكس»، وذلك بالنقر فوق زر «إيقاف التشغيل» Stop Playing تحت خيار «المدة التي ترغب في أن ينتهي عندها المؤقت» For When Timer Ends.

وإذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل «أندرويد»، وخشيت أيضاً أن يستمر تطبيق «نيتفليكس» في العمل بعد نومك، قم بتنزيل تطبيق NFTimer الذي يؤدي المهمة السابقة نفسها، فعندما يعمل المؤقت بعد تشغيل الفيلم أو البرنامج الذي تريده على تطبيق «نيتفليكس»، سيتم إيقاف العرض تلقائياً، وسيدخل جهازك إلى حالة السبات.

ويعمل ملمح Netflix’s Post-Play Feature في شبكة «نيتفليكس» على التشغيل التلقائي للحلقات المقبلة من البرامج والعروض بعد بضع ثوان من انتهاء الحلقة التي تتم مشاهدتها، فإذا رغبت في إيقاف هذا الملمح توجه إلى تبويب «الحساب» Account، ومنه انتقل إلى «ملفك الشخصي» My Profile، ثم إلى «إعدادات التشغيل»Playback Settings، ثم احذف علامة التأشير من المربع المجاور لخيار «تشغيل الحلقة التالية تلقائياً»Plays The Next Episode Automatically.