استخدام اختصارات لوحة المفاتيح في Zoom

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أصبح تطبيق «زووم» Zoom الخاص بالدردشة وعقد مؤتمرات الفيديو عبر الـ«ويب»، أحد أهم التطبيقات المستخدمة في هذ المجال.

وقد استعان به الكثيرون أثناء انتشار فيروس «كورونا» في تسيير أعمالهم، وعقد الاجتماعات مع الموظفين واستئناف ما تعطّل منها.

ويتميز التطبيق، كغيره من التطبيقات التي تراعي حاجة المستخدمين، بالسرعة، مع وجود مجموعة مميزة من اختصارات لوحة المفاتيح التي تسهل على المستخدم الانتقال بين الدردشات ونوافذ التطبيق، أو حتى تغيير وضع النوافذ بما يتناسب مع الشاشة. لكن ذلك يستدعي أن يقوم المستخدم أولاً بتفعيل ما يراه ملائماً له من هذه الاختصارات، مع وجود بعض الاختصارات المفعلة افتراضياً من قبل التطبيق.

فإذا كنت من مستخدمي الإصدار الخاص بأجهزة «ويندوز»، يمكنك الاستفادة من هذه الاختصارات في تسهيل عملك على التطبيق: للتنقل بين النوافذ المنبثقة في التطبيق، انقر فوق مفتاح «F6» في أعلى لوحة المفاتيح.

وللتبديل بين الوضعين الأفقي والرأسي في عرض نوافذ التطبيق، انقر فوق مفتاحي «ALT وL».

ولإغلاق جلسة الدردشة، انقر فوق مفتاحي «Control وW» في الوقت نفسه. ولو رغبت في الذهاب إلى الدردشة السابقة، انقر فوق مفتاح السهم الذي يشير الى الأعلى ضمن لوحة المفاتيح ومفتاح «Control». وللبحث داخل التطبيق، استعن بمفتاحي «Control وF».

ولو رغبت في التوجه للدردشة التالية، انقر فوق المفتاح الذي يحمل شكل سهم يشير إلى الأسفل بالإضافة إلى مفتاح «Control».